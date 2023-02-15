2023WBC熱身賽在斗六　張麗善邀全民一起來加油

▲斗六棒球場獲選為此次世界棒球經典賽的官辦熱身賽及中華代表隊的集訓場地，雲林縣長張麗善邀請大家成為中華隊的後盾，為中華隊加油。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第五屆「世界棒球經典賽」延至今年3月8日至21日舉辦，雲林縣斗六棒球場獲選為此次世界棒球經典賽的官辦熱身賽及中華代表隊的集訓場地，世界棒球經典賽匯集各國職業隊好手，雲林將作為中華國家代表隊的最佳後盾，提供中華隊一切所需奧援，全力協助中華隊在此次的經典賽中，能有最佳表現。

雲林縣政府說明，3月5、6日2天，來自荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬四個國家的世界級棒球強隊，到斗六棒球場進行共計6場熱身賽，在此特別鼓勵雲林縣縣民走入斗六棒球場來共襄盛舉，為球員加油打氣，因此只要憑雲林縣縣民身分證件就可以免費入場觀看欣賞高水準的球賽，外縣市的民眾只要是112年度在雲林縣消費的發票滿500元就可以進場。

中華代表隊總教練林岳平表示，感謝雲林縣政府對中華隊的大力支持，我們會帶著這樣的期許在這次賽事裡面全力以赴，讓國人對棒球產生共鳴，希望我們打出令人感動的球賽，希望大家為中華隊在這次比賽中全力支持。

雲林縣長張麗善表示，雲林這幾年努力從軟硬體來發展體育，從運動優秀人才三級銜接，整建各項運動設施，並積極爭取辦理各項賽事，這次經典賽在斗六棒球場會有兩場直播讓所有球迷一同觀看。張麗善說，棒球就是我們的國球，我們所有台灣的鄉親用熱情的心情迎接棒球賽，也邀請大家成為中華隊的後盾，為中華隊加油。

▲中華隊總教練林岳平贈送中華隊簽名球予雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）