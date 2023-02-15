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粉紅超跑突「狂撞貨車25秒」！車主淚曝感人內幕：媽祖婆來找人了

記者朱祖儀／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖9天8夜的進香之旅，在第3天傍晚突衝進社頭芭樂市夜市，只見媽祖的粉紅超跑不停朝著一輛小貨車猛撞，讓信徒都看傻眼。對此，一名疑似車主的網友透露，他們家以往都會跟隨媽祖進香，但今年因為家中有事，所以沒有參加，沒想到媽祖竟然跑來找人，直呼「這不是神蹟，什麼是神蹟？」

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲白沙屯媽祖狂撞貨車。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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白沙屯媽祖當時原本正在讓信徒鑽轎底，但進行到一半，「粉紅超跑」突然彎進社頭芭樂市夜市，穿過一整排攤販都沒有停留，直到跑進一處停車場才終於停下，接著突然右轉朝著一輛小貨車衝過去，撞了長達25秒時間，車主急忙現身，媽祖才突然迴轉離開，讓不少信徒都看傻眼。

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車　香燈腳問找什麼。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲車主現身後，媽祖就離開了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

畫面曝光後，不少香燈腳紛紛猜測媽祖的想法，「我覺得是媽祖原本想在這裡駐駕，一來有夜市，方便香燈腳找吃的，二來也有一些空地，也方便香燈腳休息，但是後來發現不好駐，就走掉了」、「可能是市場裡面有藏什麼，所以媽祖要繞市場賜福」、「說不定那台車有什麼問題，例如該保養維修，或者有什麼不乾淨的在車裡，或者警告車主行車小心注意，總之有媽祖的加持與驅邪，車子跟車主都會很平安順遂」。

留言處有一名疑似是車主的網友現身，表示其實在媽祖進香前2天表姊才剛出殯，所以他們家今年沒有參加活動，「一方面覺得不乾淨、不能跟隨媽祖，一方面抱怨著媽祖婆沒有幫忙救回表姊」，沒想到如今見證奇蹟，媽祖鑾轎直接跑來撞他們家的車，對著車子加持，似乎是在安慰他們，說著「媽祖婆永遠在你們身邊，別難過 」。

車主也說，原本媽媽已經跟著媽祖進香10幾年了，今年因為表姊的事情，所以沒有到場，沒想到唯一一年沒有跟隨，媽祖就親自來找人了，這個舉動讓他們全家人都紅了眼眶，「幾世修來的福氣，幾千台車、幾十萬人，偏偏挑到我們家」，認為這就是媽祖滿滿的愛，他們全家都受著媽祖的庇佑，之後也會把被媽祖神轎刮到的玻璃包膜起來，「一輩子遇不到一次的機會」。

▼疑似是車主的網友留言。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

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