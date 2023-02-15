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羅智強拜訪大安區鄰里人氣夯　支持者喊：如果去選大同區就翻臉！

▲▼羅智強拜訪大安區鄰里。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲羅智強拜訪大安區鄰里。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選北市大安區立委，但也有藍營部分人士希望他出征艱困選區「士林、大同區」。羅智強13日就在臉書發文指出，近日拜訪里民活動受到不少支持者的鼓勵，甚至有里民說「如果你去大同區選的話，我就跟你翻臉！」

羅智強表示，近日拜訪大安區法治里長林佩燕，里辦公室有幾位鄰長和志工媽媽，看到他開心的不得了，里長林佩燕對他說道，「你知道法治里有多支持你嗎？你選議員在法治里，拿了352票，這是法治里有史以來開過的最高票，以前市議員選舉，最高票大概也就是兩百多票！」還有一位法治里最資深的鄰長媽媽對他說道，「你不要理別人怎麼講，我們都喜歡你，你當然要在大安選。因為你在大安區很受歡迎，所以你不可以在大安區選，要到其他地方選？這是什麼奇怪的邏輯？」

羅智強提到，此時剛好有人把電視台轉到三立，三立的政論節目，上面的名嘴正在口沫橫飛的罵他，用各種方式酸他選大安區的立委，另一位志工媽媽立刻回擊，「他們罵你，更代表你選大安區就對了！」讓他感慨表示，這幾天，雖然炮火猛烈，但走訪大安區各里，他心中就湧起源源不絕的力量！他再提到，他參加里長陳威禎的民輝里活動時，還有一位里民表情嚴肅、略帶怒氣對他說道「你就是給我在大安區選，如果你去大同區的話，我就跟你翻臉！」，讓他感性表示，除了感謝，還是感謝！

針對被點名出征士林、大同區，羅智強日前也婉拒表示，該選區過去只有在前總統馬英九時期有贏過，其他次都是民進黨的天下，如果輸的話就要承受輸的代價，但他必須顧慮團隊和家人，這場仗必須志在必得「一定要選上」

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