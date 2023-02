台荷國會外交首例　荷眾議院接待台立委訪團

▲台灣立委團訪問荷蘭眾議院。(圖/翻攝推特「@Taiwan_in_NL」)

文/中央社記者田習如布魯塞爾14日專電

荷蘭眾議院今天正式在院會接待台灣立委訪問團,創下台荷國會外交首例。荷蘭議員們並對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題表達高度關注。

民進黨籍立法委員邱志偉、許智傑及蔡適應一行三人在駐荷蘭代表陳欣新陪同下,14日下午赴荷蘭眾議院拜會,外交委員會主席赫爾馬(Rudmer Heerema)及7位跨黨派議員接待,創下台灣立委訪問團踏入荷蘭國會的首例。

赫爾馬強調,今天的會晤是「歷史性的一刻」。

據駐荷代表處瞭解,外交委員會是經程序委員會討論後決定正式接待台灣立委,並因時值院會表決議程,通常不會安排接待外賓,但眾議院特地經各黨團協調,破例讓外委會於此期間會晤台灣立委,顯示荷蘭國會議員對台灣相關議題甚為關注,也有高度意願與立委交換意見。

