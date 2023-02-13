「林昶佐先下去」　徐巧芯曝「她」才有可能與王世堅爭中正、萬華

▲王世堅、黃珊珊。（合成圖／記者袁茵、周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅對於是否參戰台北市中正、萬華區立委語帶保留，稱要黨內有初選才有機會。對此，國民黨台北市議員徐巧芯12日於節目《週末大爆掛》中提到，王世堅不但能拿到中間選民、年輕人，甚至藍的都會投給王世堅，但如果前台北市副市長黃珊珊也參選，國民黨就能漁翁得利，但她分析，王世堅先拋出了球，還在考慮的黃珊珊可能就要再去別的地方。

徐巧芯直言，針對中正、萬華區，「如果民進黨還有一點腦的話，就會提名王世堅」，因為王世堅就是國民黨在中正、萬華區最大的對手，王世堅不僅能拿到綠營支持者的票，還有中間選民、年輕人，甚至有些藍營支持者都會投給王世堅。她提到，且王世堅並非空降，王世堅在當立委時，中正、萬華就是王世堅的選區，所以具有正當性，而且她認為，所有人當希望該區現任立委林昶佐「先下去」，她坦言，民進黨不提名王世堅等同是送分給國民黨，但問題是，民進黨現在被仇恨、側翼矇蔽，所以不會提名王世堅。

徐巧芯表示，如果不提名王世堅的話，國民黨在中正、萬華就很有機會，但如果同時有黃珊珊又有王世堅，國民黨還是有可能漁翁得利，可曝光度上某種程度就被邊緣化，好像黃珊珊跟王世堅就變成主力，再加上他們關係密切。她再提到，王世堅這麼早就透露有意參選中正、萬華，是不是聽說黃珊珊也有在考慮，就是一個「先講先贏」的概念，因為她確實有聽過「黃珊珊有意參選」的傳言，但可能還沒做出決定，可是王世堅先拋出了球，黃珊珊恐就要再去別的地方，那就是回到黃珊珊的本命區（內湖、南港）。