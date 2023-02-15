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鍾沛君「四大承諾」惹議　本人回應：希望羅智強能正面回答

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選北市大安區立委，同黨籍現任議員鍾沛君也表態將爭取黨內提名，並在臉書發布當選立委四大承諾，卻遭部分網友質疑是在暗諷對手羅智強。對此，鍾沛君15日回應，「初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防，該有的都會有，我提出問題，我認為強哥可以正面回答。」

鍾沛君日前在臉書發文指出「當選大安區立委的四大保證」，保證當選立委後，不會改選市長或總統，不會全國行腳，會堅持固守大安，絕不荒廢選民服務，引發爭議，很多網友留言「幹嘛酸羅智強？」、「拜託！不要黨內互打」等。

對此，鍾沛君15日在節目《暐瀚撞新聞》中提及，「大家不要忘記，初選也是選舉，選舉本來就有議題上的攻防，該有的都會有，我提出問題，我認為強哥可以正面回答」。而主持人黃暐瀚則認為，鍾沛君的四點，是她承諾保證「不會做」的，既然「不做」，當然就是因為「不認同」，反觀羅智強卻做了這些事，兩人的「差別」也就呈現出來。

「常說進了廚房，就不要怕熱」，黃暐瀚表示，鍾沛君展現了一個外界原本不知道的模樣，這讓很多人感到驚訝。但誠如她所說「初選也是選舉，選舉本來就會有攻防」，鍾沛君的「攻」是得分多？還是反傷多？最後留給勝敗論英雄。

另針對國民黨初選方式，鐘沛君表示，她希望能以「全民調」方式進行，若未來可以順利獲得提名，不管民進黨對手是簡舒培、范雲還是謝佩芬，她都有信心能幫國民黨在大安區贏。
 

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