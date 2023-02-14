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鍾沛君遭網出征　媒體人讚「諷刺幽默皆有之」：哪來踩底線？

▲▼羅智強、鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲羅智強、鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強宣布參選北市大安區立委，同黨籍現任議員鍾沛君也表態將爭取黨內提名，並在臉書發布當選立委四大承諾，卻遭部分網友質疑是在暗諷對手羅智強，引發支持者激烈互嗆。資深媒體人羅友志表示，鍾沛君的文章形式「諷刺有之、幽默有之」，哪來踩底線與內鬥？有那麼嚴重嗎？呼籲羅智強應該親自回應挑戰，展現「大哥」風範。

鍾沛君昨日發文指出「當選大安區立委的四大保證」，包括：第一，保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。第二，保證不會全國行腳，做好區域立委本分。第三，保證一生固守大安，就算搬家也不越區。第四，保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

貼文發出後，有網友部分認為「本來期待妳和羅智強可以良性競爭，但這麼酸的一篇文章讓我對妳有不同的觀感」、「反感」、「原本非常支持議座的，看到那幾點太針對性的保證，我非常失望」、「對待自家人，這樣好像有些不妥耶」、「這針對性太強，跟之前的形象反差太大」。

但也有網友抱持不同看法，留言道「這保證完全正確，期待羅智強跟進」、「不懂哪裡扣分，要假裝都沒這些問題嗎？」、「情緒勒索大可不必，這些本來就是羅智強必須回應的問題」等，引發支持者激烈互嗆。

對此，羅友志表示，對於鍾沛君發貼文刺激羅智強而被網友出征感到可惜，來點火花怎麼了嗎？2018班後的這些新生代民意代表，是最好證明她們不會「競爭後撕破臉」的世代，為什麼不給她們證明的機會？在他這個外人看來，鍾沛君的文章形式，諷刺有之、幽默有之，哪來踩底線與內鬥？有那麼嚴重嗎？

羅友志強調，這是羅智強最好證明自己是「大哥」的時候，應該親自回應小妹的挑戰，用一樣諷刺與幽默的方式，疊作火花上去，拉抬一下鍾沛君又如何？大哥風範如此而已，「我對國民黨新生代『揖讓而升、下而飲』風度有信心，外人真的不要見縫插針、關心過度，她又沒喊出殺誰或砍誰。」

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