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好市多「超酷1新品」買了會抓狂！全場滅火：省了2000多元

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲迷你版爆米花機，一次可製作出10杯份量。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

在家追劇或看電影，再配上爆米花超享受！一名網友驚呼，最近在賣場看到一款爆米花機，造型迷你又可愛，還主打可一次製作10杯爆米花，讓原PO看得心動不已，「買了這個都可以在家開電影院了！」該夢幻神物也引發網友討論，結果評論一片雷，「好險有看留言！省了2000多元！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享新品上架，是一台迷你版「爆米花機」，外觀看起來輕巧，讓原PO驚呼「買了這個都可以在家開電影院了，會自己炒，一次就能做10杯，要賣幾杯才能回本？」

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查看好市多官網，商品介紹主打「300瓦消耗功率」、「內建攪拌功能不需人力翻炒」及可一次製作10杯爆米花。使用方法要先插上電源將爆米花機預熱5分鐘，關閉電源將油與乾玉米粒倒入爆米花壺後開啟電源，待爆米花製作完成後關閉電源即可。

另外，爆米花機台重量約5.4公斤、尺寸長33公分X寬28.5公分X高52公分。至於價格部分，賣場售價2759元、官網則是2859元。

文章曝光後，一票苦主眼神死抱怨，清潔機器令人超抓狂，「這個洗起來超級麻煩，我寧願用平底鍋來爆」、「超級難洗～洗不乾淨還有衛生上的問題」、「這真的會洗死」、「洗爆米花機超厭世，我一年只動工兩三次」、「只能說超地雷的商品，正常人大約能拿出來使用3次就很有毅力，超難清潔的，吃個爆米花真的不用把自己搞得那麼累」、「聽到聲音，加熱沒切掉，臭灰搭（燒焦）準備刷鍋了」、「這種機器過幾次就打入冷宮了」。

另一票網友直言，「我一個菜市場的299元炒菜鍋就能爆米花了」、「我都用微波爐，快速又方便」、「自己爆就超級簡單了耶！橄欖油+奶油+玉米粒+鐵鍋」、「我都用平底鍋爆一鍋，再煮焦糖淋上去，甜甜脆脆，每次我和哥哥都嗑掉一盆爆米花」、「2759元不如去買微波爆米花，吃完又不用洗又方便」。

不過也有網友笑虧，「好險有看留言！省了2000多元」、「買起來～每年小孩校慶拿出來用一次而已」、「想到小時候補習班有一台，大家都很愛」、「好棒，還好有養成先看留言的習慣，狀態顯示為已滅火」。

▼苦主洗到超崩潰。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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