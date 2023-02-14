好市多奶粉「竟躺了一條蟲」　他怕爆想退貨！一票人卻狂問1事

▲網友控訴，奶粉裡有蟲。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日發文，直指在好市多購買的知名品牌奶粉裡，竟發現有蟲和蟲卵，嚇得他拍照存證，並想跟賣場退貨。畫面一出，許多網友留言喊噁，但不少人則紛紛質疑一事，抱持觀望態度。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，他疑似是固定幫家人代購好市多奶粉，然而對方表示，這次買的有蟲和蟲卵，希望他能幫忙退換貨，看到驚悚的一幕，他不禁直呼，「我倒吸了一口氣。」

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從照片中可見，奶粉上方有一條小黑蟲，旁邊還有兩個疑似是蟲卵的小黑點，這讓網友們猛起雞皮疙瘩，紛紛留言表示「好恐怖喔」、「立馬檢查家裡的」、「還好不是快見底了才看到蟲」、「真嚇人」。

不過，也有不少人質疑，「拿出發票證明，先看到底是何時買的，開了放多久再來看吧」、「奶粉結塊蠻嚴重的，感覺是太潮濕了，如果買回來第一次開罐就這樣，很明顯是廠商的疏失；如果是買回來一陣子，又不常泡來喝，蓋子又長時間沒密封好，會有這樣的情形也不足以為怪」、「沒有出示何時購買？何時打開？已打開多久？會員都有購買紀錄，要是開封就有才恐怖！如是您開封後保存環境不好受潮，你這樣PO恐怕會影響商譽」。