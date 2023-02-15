諷陳明通是民進黨選舉戰場「大地雷」　張其祿：不小心會被自己炸死

▲邱臣遠、張其祿15日出席民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新竹市長林智堅昨晚表示撤回台大學位的訴願，並坦承論文寫作有「瑕疵」，隨後其就讀台大國發所的指導教授陳明通透過律師發表聲明，稱要還原「事實始末」，期待能還林智堅遲來的正義與公道。對此，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今（15日）說，可以說林智堅是在幫民進黨清理戰場，但陳明通這顆地雷挺大的，「我看他就是，不小心要被炸死都有可能，自己要好自為知」。

林智堅上月被教育部駁回中華大學碩士學位撤銷訴願案，昨晚突發臉書，表示自己已委由律師發文教育部，撤回台大學位的訴願；林智堅也說，他自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，要再次向社會大眾表達歉意。

隨後陳明通透過律師發表聲明，表示自己深知林智堅此舉將使林含冤莫白，所以公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供的資料與說明。陳明通也說他要藉這些資料，還原「事實始末」，期社會公眾還林智堅遲來的正義與公道。

對此，民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會，立委邱臣遠表示，對於林智堅肯撤銷訴冤並向社會道歉，雖然有點晚，但給予肯定跟祝福，只是直白講，就是拗不下去；另外尊重陳明通「含冤」的說法，但難道陳明通要讓民進黨支持者2024繼續含淚投票，或衝擊民進黨2024選情嗎？如果陳不擔心這些問題，可以繼續下去。

立委張其祿則呼籲，陳明通別再打臉賴清德了；賴一直說要處理學倫、黑金等問題，結果現在光是學倫問題都搞不定，不曉得賴後續主席位子要怎麼做，難道這是陳可以拗下去的嗎？再這樣下去，2024等著政黨輪替。

是否認為林跟陳是在幫賴清德清理2024選舉戰場？張其祿說，可以說是清理戰場，但陳明通這顆地雷挺大的，「我看他就是，不小心要被炸死都有可能，自己要好自為知」。

至於總統蔡英文任黨主席時，下令全黨挺林智堅，會不會認為林道歉後，蔡應有所表態？邱臣遠說，相信社會大眾也會期待總統對這案有所回應。