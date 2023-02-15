金與正疑失寵站角落　冷看金正恩牽9歲愛女走紅毯

▲金正恩與愛女金主愛大曬C位，從前的二把手、胞妹金與正被晾在一旁。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩近日頻頻讓9歲愛女金主愛亮相，日前還在人民軍建軍75周年閱兵儀式上，牽手金主愛走過紅毯。對比之下，一直作為北韓第二號人物的勞動黨副部長金與正，竟然被安排在現場不起眼的角落位置，形成鮮明對比，也引發外界關注及猜測。

韓聯社報導，金主愛不僅牽著父親金正恩的手走過紅毯，一起走上主席台站在「C位」（主位），還在媒體前展現天真爛漫的一面，捧著父親的臉龐微笑。

▲▼金正恩、金主愛、李雪主一同走過紅毯。（圖／路透）

從朝鮮中央電視台錄下的畫面中，可以看到閱兵式現場軍隊隊列後方，身穿一襲黑衣的女子，被推測就是金與正。金與正站在不起眼的角落，遠遠看著金正恩與夫人李雪主、女兒金主愛一起走過紅毯。

對此，部分觀點認為金與正遭到冷落，金主愛的登場讓她地位下滑。不過並未有任何官方言論佐證此一推測，對於金與正今年沒有登上主席台一事，也未有官方評價。

▲金正恩頻繁讓愛女金主愛亮相。（圖／路透）

金與正是否地位下滑甚至遭到邊緣化，目前仍有待觀察，但金正恩以閱兵為契機，讓全國聚焦金主愛的力度和操作愈趨明顯，北韓14日還公開印有金主愛的郵票。