間諜氣球也闖入日本領空？　1年前照片證實：與美擊落的是同款

▲美軍在南卡上空擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美軍4日在領空擊落一顆中國間諜氣球，並公布相關照片，引發討論。而日本自衛隊在看到美軍拍攝的照片後，才赫然發現，中國的間諜氣球可能早在2022年就曾經闖入日本領空，因為當時自衛隊戰機曾經拍下這顆不明飛行物，如今看來與美國擊落的間諜氣球長得一模一樣。

根據《富士新聞網》報導，日本政府表示，2020年至2022年間，一共在日本上空發現3次不明氣球，而至今皆無法判斷氣球的所屬。由於美國4日擊落了一顆白色的中國間諜氣球，日本當局重新調查了先前自衛隊所拍攝的不明飛行物照片，發現在2022年1月從九州西部領空飄過的氣球，外型與美軍擊落的中國間諜氣球一模一樣。

▼北美上空出現不明飛行物體。（製表／ETtoday新聞雲）



日本政府內部消息人士透露，這顆可疑氣球2022年1月自東海方向進入日本九州上空，同時通過屋久島至種子島間的日本領空，隨後往太平洋方向飛走。

根據自衛隊當下追蹤時的照片可以發現，該氣球與美軍2023年2月4日在南卡羅萊納州領空擊落的極為相似。日本當局懷疑當初的氣球來自中國的可能性極高，目前已經深入調查分析。除此之外，另外2顆氣球至今也未能確認來自何國。