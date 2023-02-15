不是炒飯、小籠包！他狂推鼎泰豐「2冷門美食」　店員也讚：真的超愛

▲鼎泰豐是不少人的愛店。（圖／記者黃士原攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「鼎泰豐」美食深受海內外老饕喜愛，不論是招牌小籠包還是經典的蛋炒飯都有許多粉絲。但一名網友分享，他認為有2道較冷門的餐點更好吃，每次吃完都念念不忘，去消費時一定要點。文章曝光後不少網友都有同感，也有許多人分享自己的必點清單。

原PO在Dcard發文表示，身為一名資深的吃貨去吃過幾次鼎泰豐，有點過熱門的小籠包和炒飯，不過吃完之後都沒有留下深刻印象，反倒有2道冷門菜色讓他吃了還想回味。第一個是「菜肉蒸餃」，他透露一口咬下菜肉蒸餃，能瞬間感覺到汁水充足，豬肉的鮮香和菜香融合得很剛好，即使不沾醬也沒問題，「但貌似是長輩比較喜歡的口味嗎？我跟我朋友說我喜歡這個，他們都說我是長輩嘴」。

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接著是「赤豆鬆糕」，原PO表示，很多人去鼎泰豐都會忽略甜點，但這款絕對不能錯過，「真的來鼎泰豐必點！」因為剛出爐的鬆糕糕體相當軟糯，再搭配顆顆飽滿的紅豆，咬起來口感層次豐富，不僅甜而不膩還越嚼越香，「喜歡中式甜點的一定要試試看」。

▲原PO推薦鼎泰豐的2冷門美食。（圖／記者黃士原攝）

不少網友看到後也相當贊同，「赤豆鬆糕真的好吃」、「推一個菜肉蒸餃，我也是不沾醬的，真的超好吃，都不會有菜的澀味」、「我們家也是菜肉蒸餃」、「菜肉蒸餃愛好者+1，我自己可以吃掉一籠」、「對沒錯！赤豆鬆糕超好吃」、「赤豆鬆糕必點！！！還會特地去外帶，就算吃到撐還是會吃完」、「我也超愛菜肉蒸餃，也超愛不沾醬吃，跟菜肉包一樣的餡，但皮又薄又有彈性超好吃，每次我說要點，朋友都會露出不解的眼神，但點了通常都會覺得好吃啦」、「鼎泰豐員工路過，我也超愛赤豆鬆糕，喜歡菜餃的話，菜肉大包也很讚」。

另外也有其他人分享自己的必點清單，「流沙包」、「最愛烤麩」、「另外推巧克力小籠包，也是超級好吃」、「香酥蝦餅、芋泥包、蝦煎餃、牛肉麵、雞湯⋯我家每次都會點」、「我男友是地瓜葉…上次去結果地瓜葉沒了換成菠菜，他超失望的」、「我喜歡絲瓜的湯包」、「超愛糖醋排骨」、「素的炒飯比普通炒飯好吃，必須跟服務員要辣油，還有芝麻包必點」、「紅油抄手配炒飯超讚」、「沒吃過魚肉蒸餃，不要說來吃過鼎泰豐」、「香菇素餃是我心目中第一名」。