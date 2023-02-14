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肉包才5元！他買「這6樣早餐」不到100元...網驚呼：超佛心

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▲網友在早餐店買了6樣東西，僅花了97元。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近年來民生物價不斷上漲唯獨薪水不漲，民眾要如何填飽肚子又省荷包呢？一名網友就分享了「超高CP值」的傳統早餐店，他爆買了6樣東西，卻僅花97元，「俗又大碗」吸引不少網友朝聖。

一名網友在Dcard以「超高CP值傳統早餐店100元飽到撐」為題發文，分享自己在彰化縣伸港鄉伸東國小的斜對面轉角早餐店（Google上沒有），爆買了6樣東西，卻只要97元。原PO也分享了6樣單品的價格「巧克力三明治 $12、肉包子 $5、傳統飯糰 $25、玉米蛋餅 $25、小熱狗4根 $15、豆漿 $15」，讓不少人驚嘆CP值超高。

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▲網友分享「高CP值傳統早餐店」。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友買了巧克力三明治、肉包、傳統飯糰、玉米蛋餅、4根小熱狗以及豆漿。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看了紛紛驚呼，「哇嗚我ㄉ母校！這間真的超爆便宜」、「豪便宜」、「伸港鄉很多早餐店真的佛心便宜」、「肉包5元？我要吃十顆」、「小熱狗4根15 幹太便宜了吧 現在都三根20了」、「台北人看到這個價格驚掉下巴」、「肉包也太便宜 賣相看起來也不錯 有機會去吃看看」。

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