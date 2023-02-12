一家4口逛夜市花1630元！他怨「不如去吃到飽」　網揪1元凶：冤枉錢

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

以往在夜市只要銅板價就能享用美食和玩遊戲，但近來萬物齊漲，就連逛夜市的消費也不便宜？一名網友抱怨，日前一家4口去夜市消費，結果總共花了1630元，被老婆嫌說「不如去吃到飽餐廳」。不少人看到後感嘆「現在夜市本來就很貴」，但也有人揪出問題，「去玩遊戲根本在浪費錢」。

原PO在PTT發文表示，最近帶老婆和2個小孩去逛夜市，停車花了50元，之後開始買小吃，蔥油餅75元、地瓜球30元、臭豆腐50元、芭樂100元、綜合麻辣豆腐90元、金桔檸檬40元、滷味100元、豆花70元、可麗餅75元。買完之後開始玩遊戲，套圈圈300元、摸麻將300元、打彈珠200元、碰碰車100元、射氣球50元。

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逛一趟夜市總共花了1630元，老婆就說，與其花這些錢逛夜市，「不如去吃到飽餐廳都有剩」。聽到老婆的話，原PO也認為在夜市消費起來不便宜，好奇「夜市是不是算高消費地方？」

不少網友看到後紛紛回應，「夜市早就漲價了」、「夜市本來就盤子逛的」、「你這價錢兩個人去六福村還有找」、「夜市都漲多久了」、「蔥油餅跟芭樂也太貴了吧」、「認真回，北部逛夜市常常花破千的」、「我只想知道蔥油餅是加金蔥，芭樂撒金箔代替梅粉嗎」、「回不去的物價」、「夜市隨便3-500起跳」、「夜市漲很久了，老早就不去夜市買東西吃了」、「夜市一隻炸魷魚就170」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

但也有人認為，玩遊戲才是導致浪費錢的元凶，「扣掉遊戲也還好啊」、「夜市玩遊戲才真的是盤」、「套圈圈幹嘛花300」、「可麗餅後面那幾個根本就浪費錢」、「應該說不如吃完直接去湯姆熊」、「玩遊戲不是本來就盤？」「遊戲950，其他630，你想說的是玩遊戲太貴吧」、「套圈圈300、摸麻將300、打彈珠200，冤枉錢」、「玩遊戲不能算啊」、「去夜市不吃東西，跑去玩遊戲當然貴」、「玩一兩項遊戲過過癮就好，你玩那麼多項」、「遊戲就是去撒錢的」。

也有人針對原PO老婆的話回應，「你吃到飽餐廳能玩遊戲喔」、「1630四個人吃到飽怎麼可能夠？」「吃到飽花樣沒這麼多」、「4個人吃到飽起碼2倍價格」、「現在吃到飽餐廳更貴」、「吃到飽有下面的娛樂？」「吃的一個人花200還想怎樣？你吃到飽一個人200找給我看」、「吃到飽又沒有套圈圈」、「吃到飽2大2小要1630元也不容易」、「1630四個人去哪吃到飽？而且吃到飽只有吃而已，你花那麼多錢在玩遊戲」。