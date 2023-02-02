為吃白鐘元推薦的香腸　運將違停遭攔車…被嗆：要你感同身受

▲運將為了吃烤香腸，違停民宅前而與住戶僵持，事後互控妨害自由。（圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

簡姓計程車司機為了購買台北市知名的黃家烤香腸，將車輛站停在周姓男子家門口，周男回家時不得其門而入，等了10分鐘後報警，簡姓運將雖然及時回來移車，周男仍將自己的機車橫停在計程車前不讓走，堅持要讓簡男「感同身受」，等到警察到場開單後才退讓，事後2人互控妨害自由，台北地檢署處分2人都不起訴。

位於台北市泉州街的黃家香腸(皇家香腸)原本就是台灣老饕的首選之一，4年前經韓國美食天王白鐘元在節目中認證推薦為「台北美食」後，更是爆紅成了排隊名店，不大的店面外，時常可看到人潮與違停車輛併排情形。

簡姓多元計程車司機在2022年7月23日慕名前往，為求方便，把車子暫停在附近民宅門口，再下車去排隊買香腸，此時周姓屋主騎車回來，等了10幾分鐘都不見有人來移車，周男火大，為了讓違停運將感同身受，直接把機車橫停在計程車前並報警。

此時簡男及時回來準備移車，請周男把機車讓開，周男說等等，但始終沒有動作，直到轄區警方到場，對簡男開出違停紅單後，周男才機車騎走，簡男開著計程車離去後，越想越氣，控告周男涉嫌妨害他行車自由的強制罪，周男得知被告，也反控簡男妨害他回家的自由。

檢察官受理後詢問雙方說詞，比對警方開單情形，認為2人雖然都有擋住彼此去路的情形，但實際上並沒有對彼此施以強暴脅迫等不法手段，與《刑法》妨害自由的構成要件不符，因此處分2人都不起訴。