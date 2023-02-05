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小巷美食招牌「這字」連錯3次！　網驚「故意的」：行銷成功

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲排骨麵寫錯了。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣到處都有美食，尤其巷子內的小店更是讓人垂涎欲滴，但你有看過這種宣傳手法嗎？一名網友先前到澎湖旅遊，發現有一家麵店在牆上寫了自家招牌，但上面的「麵」字卻是錯的，讓他忍不住笑說「真的很難寫」。照片曝光後，網友紛紛笑說「成功吸引你注意」，還有人發現「排也寫錯了！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「『麵』這個字真的很難寫，老闆寫錯了3次，而且錯的地方都不一樣」，原來是老闆要打廣告，在牆壁上寫了「排骨麵」宣傳，並畫上箭頭指路，但字都寫錯了。從照片中看到，從花圃的矮牆一路到民宅牆壁，上面都用紅色顏料寫了排骨麵，可是麵字卻越看越奇怪，竟然不是「麥+面」，而是「夾+面」，且面字看起來也有點怪怪的，沒想到意外吸引到客人注意。

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不少網友看到後紛紛笑說，「排骨假面嗎？不！是排骨夾面」、「錯字行銷，不這樣怎麼吸引你們的眼球」、「故意的！已成功吸引到你注意，有去看看的衝動沒」、「夾面邏輯沒錯哈哈哈」、「但是你卻看得懂？行銷成功了」、「意思是，他們家的排骨麵跟別家的完全不一樣」、「後勁好強」、「原來是麵非麵的部份」、「看完害我差點忘記麵怎麼寫」、「老闆廣告成功了」。

另外也有人注意到排字也是錯的，旁邊的「非」多了2橫，「排字也錯」、「3個字寫錯2個不簡單」、「他的排骨麵骨頭應該很多，因為多了兩根『排』」、「排骨真的很多骨頭」、「多給你2根排骨還嫌」、「他家的排骨硬是別人多，真豐盛」。

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