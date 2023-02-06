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偷學法國主婦廚房裡的智慧：家常菜一菜3吃不浪費！

▲▼法式優雅,料理,下廚。（圖／unsplash）

▲家常料理也能很有效率又不浪費。（示意圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

許多人都想學習法國女人充滿鬆弛感的優雅，其實不光只有時尚及生活態度，還能體現在廚房料理中。日本料理研究家上田淳子觀察到，法式家常料理經常會一次處理完大分量的食材，再變身為三天不同類型的主菜，不但不浪費，還可以省下許多烹調時間。

▲▼法式家常料理一菜３吃。（圖／積木文化提供）

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▲法國家常料理的智慧經常將一種料理變化為三道菜色。（圖／積木文化提供，下同）

將料理華麗變身的聰明烹調技巧

法國廚房裡的家常智慧，將一種料理變化為三道菜色，完全看不出是隔夜菜的聰明烹調技巧，每天輕輕鬆鬆端出美味佳餚。

例如「普羅旺斯燉雞腿」：
第一天烹煮多一些的雞腿肉，當天直接享用。第二天加入甜椒與吉利丁，做成雞肉凍。第三天則與蔬菜、水、辣椒粉等烹煮，做成香辣雞肉蔬菜湯。

例如「白豆燉菜」：
第一天將白腰豆與培根一起燉煮，當天直接享用。第二天加入豬肉、香腸與麵包粉烘烤，做成「法式卡蘇萊白豆燉肉」。第三天則用食物調理機攪打成泥，再加上牛奶、水、奶油烹煮成「法式絲滑豆泥湯」，搭配麵包享用。

此外，還提供「套餐搭配」組合，用最快速、簡易的方式，運用當天料理，變化出有前菜、主菜及甜點的法式風格套餐。為了確保料理在吃完前都是美味的，也註明了保存期限，只要還在期限內，即可配合個人的生活步調自由地運用。

▲▼法式家常料理一菜３吃。（圖／積木文化提供）

▲法國主婦也會用最快速、簡易的方式，運用當天料理，變化出有前菜、主菜及甜點的法式風格套餐。

肉類、海鮮及蔬菜料理烹調指南

肉類料理：煮出美味肉類料理最重要的關鍵，在於有充分的預醃調味。為了達到充分的預醃調味，書中都有明確記載鹽的分量。此外，將鹽加在肉上時，不是「撒上」而是「抓揉」。大肉塊以細火燉軟，或是用烤箱慢烤，就是美味可口的肉類家常菜。

海鮮料理：法國人會運用各種烹飪手法來享受海鮮，例如把魚醃漬後直接生吃的方法，或用烤箱燒烤、煮魚湯，以及用少量的水進行燜煮等。要與蔬菜等其他食材一起加熱時，要注意放入的時機。用烤箱燒烤的時候，應先烤蔬菜，中途再把魚放在蔬菜上進行短時間燒烤。煮的時候也同樣是在中途加入，然後迅速煮熟。有時也可以利用餘熱將魚加熱到適當的熟度。

蔬菜料理：法國人非常喜歡吃沙拉等生菜料理，對於葉菜類的清脆感相當重視。然而把蔬菜加熱時最注重的卻非口感，而是發揮出蔬菜原有的鮮甜味。不「快速加熱」而是「細火慢燉」地將蔬菜煮軟，品嚐透過加熱才得以展現的自然鮮甜，這就是法式風格。烹調菇類時也非快速略炒，而是烤至焦黃色除去多餘水分，烤出焦色的菇類，咀嚼時會噴出鮮甜的菇汁，請務必試著品嚐這份美味。蔬菜料理食譜第一天可當成配菜，第二、三天加入肉類烹調後即可成為主菜。

▲▼法式家常料理一菜３吃。（圖／積木文化提供）

▲積木文化出版《法式家常料理一菜3吃》。

上田淳子Instagram: ju.cook

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