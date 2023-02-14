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星雲舍利子變「蝦皮人造礦石」！他酸佛光山盜圖反被罵翻…急刪文

▲星雲大師。（圖／陳碧雲提供）

▲佛光山開山宗長星雲法師辭世。（圖／陳碧雲提供）

記者閔文昱／綜合報導

星雲大師荼毘後燒出大量舍利子，色澤淨白且圓滿光滑，數量更多到難以計數，景象令各界震驚。不過，照片才剛曝光，就疑似有不肖業者盜圖在蝦皮販售「各式高仿人造礦石」，並被網友轉發，指控誤星雲大師的舍利子照片是盜圖。佛光山事後聲明，該張照片的真實性無誤，且原檔都保留著。目前發文者已將相關文章刪除。

佛光山星雲法師日前圓寂，昨送往台南大仙寺火化，佛光山證實，星雲法師火化後留下無數舍利子，有的大小如同珍珠般，甚至外觀圓潤潔白，或是呈現黃色琉璃，部分佛教觀認為，這是高僧或長年修持者才有這樣成果。

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▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲舍利子。（圖／佛光山提供）

不料，畫面曝光後，蝦皮（轉載的臉書粉專聲稱擷取自淘寶網）就疑似出現「各式高仿人造礦石（可當舍利子）」的照片，內容顯示，出貨地為中國，優惠售價則為30元至54元人民幣（約新台幣132元~238元），而該頁面也被臉書粉專截圖，質疑「我會被佛光山笑死。#連照片都不換一下」。

對此，佛光山透過人間社回應，「有關網傳星雲大師舍利子，為大陸淘寶（該頁面應為蝦皮，下同）的礦石，人間社保證此張照片的真實性，無誤。目前，原檔都保留著。」另外，網路所傳之淘寶貨，是哪一家大陸公司所出品版，及真實的網路連結，應該是去向大陸公司詢問求證。若查不到大陸淘寶源頭，應去找該《只是堵藍》臉書的臉主求證，他所公布之照片來源為何？且「只是堵藍」的一向言論立場為何？背景為何？所以，多方求證後，自然理出脈絡，非常感謝。

▲網路上出現盜用星雲舍利子的商品圖。（圖／翻攝自網路）

▲網路上出現盜用星雲舍利子的商品圖。（圖／翻攝自網路）

根據《聯合新聞網》鳴人堂的事實查核報告，該蝦皮賣場截圖為人工合成圖，而實際搜尋賣場網頁，也並未相同照片。隨著事件越演越烈，發文臉書稍早也將貼文刪除，並再度發文稱「剛剛貼的圖不是我找的，是在推特偷來的。請記者自己去找，謝謝。我關掉貼文囉。」

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