「舍利子製作方法」有專利！神人15年前早登記　完美製程曝光

▲星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

佛光山開山星雲大師圓寂後，13日在台南大仙寺圓滿荼毘（火化），經佛光山證實有舍利子並且公開照片，意外引發「舍利子」話題。前消防員洪采陽14日在臉書貼出一張專利證書照，指出2008年時，中國就有人研究出「完整的燒化出舍利子的爐溫、助燃劑和骨灰混合比例」，使網友一陣譁然。

洪采陽在臉書表示，「台南的大仙寺焚化爐，是一間專門為了宗教人士而設立的焚化爐。相比於一般的焚化爐溫度在1200℃ - 1600℃ 之間，大仙寺焚化爐的溫度在600℃ - 800℃ 之間，是最適合燒化出結晶的溫度。」

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至於為何突然提到焚化爐溫度？可以看到他轉貼了一張「發明專利證書」照，發明名稱為「舍利子的製作方法」，發明人則為趙東年，專利在2007年1月底就申請，隔了一年、在2008年11月獲得授權公告。洪采陽接著曝光製程：

骨灰篩出適當的網目 → 使用石英當助燃劑 → 骨灰與石英以1:4 混合 → 加水、混漿、乾燥 → 低溫脫水 → 250℃ - 800℃ 之間燒結出晶體 → 800℃ - 1150℃ 之間讓晶體成長 → 1300℃ 固化晶體 → 逐步冷卻爐溫 → 成品

洪采陽就說道，「換言之，只要經過乾燥處理，以及控制適當的爐溫，就能輕易的燒結出骨灰晶體，並且將其在爐中成長與固化」，認為大仙寺裡專為僧人而設置的焚化爐「顯然是經過科學研究的設置」，自然能「燒出漂亮寶石」。並在留言處笑呼，「就跟骨灰鑽石、骨灰蠟燭一樣，有商業需求就會有人去優化製程，很正常的。」