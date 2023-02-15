星雲大師燒出舍利子　前台大醫貼1哏圖說話了

記者陳俊宏／綜合報導

星雲大師荼毘（火化）後燒出大量舍利子，色澤淨白且圓滿光滑，數量更多到難以計數，景象令各界震驚。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」也貼出一張哏圖，發表自己看法。

蒼藍鴿在臉書說，「滿多人敲碗想要我解釋舍利子，但我看到的圖已經超過腦中知識可以解釋的範疇，只好交給其他高手了。」他也附上一張貓的哏圖，上圖文字寫道，「本來想說點什麼，但想想還是算了。」

▼星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）



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▼蒼藍鴿發文，也附上一張貓的哏圖，上圖文字寫道，「本來想說點什麼，但想想還是算了。」（圖／翻攝「蒼藍鴿的醫學天地」臉書）

佛光山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但13日荼毘後仍遺留「數量多到無以計數」的舍利子，外界部分說法認為，舍利子可能與人體內軟組織鈣化有關。

不過，星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科醫師吳建興說，星雲大師沒有結石、痛風等相關病史，應該與組織鈣化無關，舍利子形成還需要科學辯證，但佛教說德行高僧才會有舍利子，是種美好的解釋。

佛光山則表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。至於星雲大師為何要說，自己沒有舍利子呢？佛光山解釋，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰，「一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡、用之不竭的寶藏，能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。」

▼星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶。（圖／佛光山提供）



▼星雲大師圓形結晶舍利子，於潔白的遺骨舍利中，其他更有無數小舍利子。（圖／佛光山提供）



▼星雲大師生前曾說自己沒有舍利子。（圖／佛光山提供）

