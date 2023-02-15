側翼粉專酸佛光山「舍利子盜圖」！事實查核打臉：為錯誤訊息

▲有網友指控星雲法師舍利子畫面為盜圖，結果反遭打臉。（圖／翻攝自法鼓山粉專、臉書）

記者閔文昱／綜合報導

佛光山開山星雲大師荼毘（火化）圓滿，經佛光山證實有舍利子並且公開照片，然而該照經有心人士惡意合成為網路販售商品，被側翼粉專轉發帶起討論。對此，事實查核中心依據佛光山提供的13張原檔照片，進一步檢視每張原始照片的「Metadata」 ，包括拍攝日期、GPS定位、拍攝相機型號等資料，確認照片確實為佛光山所拍攝，網傳稱「照片是從網路賣場盜圖」為錯誤訊息。

星雲大師荼毘後燒出大量舍利子，色澤淨白且圓滿光滑，數量更多到難以計數，景象令各界震驚。不過，照片才剛曝光，蝦皮（轉載的臉書粉專聲稱擷取自淘寶網）就疑似出現「各式高仿人造礦石（可當舍利子）」的照片，內容顯示，出貨地為中國，優惠售價則為30元至54元人民幣（約新台幣132元~238元），而該頁面也被臉書粉專截圖，質疑「我會被佛光山笑死。#連照片都不換一下」。

▲星雲舍利子。（圖／佛光山提供）

對此，台灣事實查核中心14日晚間發布報告指出，該中心取得佛光山提供的多張原始檔案照片，而擺放於白盤的舍利子照片共有三張，其中一張為「JPG」檔案，與網傳賣場圖卡為同一張照片，檢視此張照片的原始資料，顯示拍攝日期是2023/2/14 上午 1:03，照片拍攝的手機型號是iPhone12 Pro Max拍攝。

▲查核中心依據佛光山提供的照片原始資料分析。（圖／翻攝自台灣事實查核中心，下同）

然而，從這張照片的原始資料可看出，這張照片是由特定拍照軟體APP所拍攝，存為「JPG」檔，照片資料中並未儲存地理資訊。查核中心用iPhone手機，來檢視另外2張原檔照片的GPS資料，經由Apple Map定位，可確認其拍攝地點是在高雄佛光山，拍攝時間為1點02分，而JPG檔照片拍攝於1點03分，時間連貫性合理。

查核中心檢視這3張照片的原始資料，可知這是同一時間、連續多張的拍攝，且此系列的原始資料可確認是在2月14日凌晨1點，拍攝於高雄大樹區佛光山，拍攝裝置均同為iPhone 12 Pro Max，「可知網傳所稱『佛光山公布的照片為淘寶盜圖』，並不合理。」

另外，查核中心檢視網傳圖卡，圖卡雖顯示為蝦皮賣場，其中，「出貨地 中國」的文字，查核中心透過實際測試，使用Apple、Samsung、ASUS等不同廠牌手機實測，蝦皮網站上的中國賣場，出貨地會顯示為「海外」或是「Mainland China」，並不會顯示為「中國」，經過比對，網傳照片並非真實蝦皮賣場擷圖。

事實查核中心強調，查核報告僅針對網傳賣場圖卡、佛光山原始檔案照片進行查核，「至於舍利子之討論並不在本查核報告之範疇。」