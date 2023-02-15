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星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：明明差很多

記者陳俊宏／綜合報導

星雲大師荼毘（火化）後燒出大量舍利子，引發網路熱議。對此，澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，「直接把舍利子當成結石的來源，這個推論成立機率不高，過於武斷」，且明明差很多。他也貼出各種結石的照片。

▼星雲大師荼毘後出現大量舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

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▼膽結石。（圖／翻攝高雄長庚醫院網站）

星雲燒出舍利子　醫曝「真正結石照」：明明差很多。（圖／翻攝杜承哲臉書）

杜承哲在臉書說，信者恆信，他沒有能力判斷高溫燒炙下體內礦物的變化，是不是真的能產生「星雲石」的形狀和色澤，但是留言好多人講「結石」，他反而不太能接受，明明就差很多啊！

杜承哲指出，腎結石主要分成是草酸鈣結石、磷酸鈣結石、磷酸銨鎂結石、尿酸結石、胱胺酸結石，預防的重點在於多喝水（大於2000cc），避免過多動物性蛋白、避免碳酸飲料等草酸過多的飲食等。

杜承哲提到，膽結石主要分成是色素結石、膽固醇結石、混合型結石，預防的重點在於避免高熱量、高油脂的食物，增加膳食纖維，減少精緻澱粉，三餐要正常。

▼各種膽結石。（圖／翻攝國軍高雄醫院院刊）

星雲燒出舍利子　醫曝「真正結石照」：明明差很多。（圖／翻攝杜承哲臉書）

對於星雲大師的舍利子，杜承哲認為，一開始看就知道差異甚大，很多結石細碎而不規則，遭到高溫可能更是會被破壞掉。

杜承哲表示，那會不會經過高溫反而變成「星雲石」的樣子呢？他認為很難，很多結石結構沒有想像中堅固，例如膽囊的色素結石粉粉的，有時可以捏碎；如果高溫後形成渾圓陶瓷狀結晶體，應該還是跟火化的溫度、過程更為相關。

杜承哲指出，只要分析「星雲石」的內容，即使礦物在高溫下發生質變，但應該還是有某些跡象可以證明，跟哪種結石成分較為相關才對，「結論是相不相信是個人自由，但我覺得直接把舍利子當成結石的來源，這個推論成立機率不高，過於武斷，需要實驗證實。」

▼星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶。（圖／佛光山提供）

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但13日荼毘後仍遺留「數量多到無以計數」的舍利子，且色澤淨白且圓滿光滑。外界部分說法認為，舍利子可能與人體內軟組織鈣化有關。

不過，星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科醫師吳建興說，星雲大師沒有結石、痛風等相關病史，應該與組織鈣化無關，舍利子形成還需要科學辯證，但佛教說德行高僧才會有舍利子，是種美好的解釋。

佛光山則表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。至於星雲大師為何要說，自己沒有舍利子呢？佛光山解釋，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰，「一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡、用之不竭的寶藏，能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。」

▼星雲大師圓形結晶舍利子，於潔白的遺骨舍利中，其他更有無數小舍利子。（圖／佛光山提供）

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▼星雲大師生前曾說自己沒有舍利子。（圖／佛光山提供）

星雲法師畢生弘揚人間佛教，法水長流五大洲。（圖／佛光山提供）

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