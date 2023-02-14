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淘寶舍利子翻車！趙少康點名「民進黨御用大側翼」要賴清德剷除

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師荼毘（燒化）圓滿後的舍利子照片。（圖／佛光山提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

佛光山開山星雲大師荼毘（火化）圓滿，經佛光山證實有舍利子並且公開照片，然而該照經有心人士惡意合成為網路販售商品，被知名綠營粉專轉發帶起討論。對此，中廣董事長趙少康點名分享此圖的民進黨的御用大側翼「只是堵藍」毫無人性，實在可惡，並要求民進黨主席賴清德徹底剷除「側翼之亂」。

趙少康14日以「舍利子蒙羞，民進黨側翼毫無人性」為題表示，星雲大師荼毘後留下大量舍利子，供後人追思感念，卻被有心人合成販售人造礦石的商品圖，再被民進黨側翼「只是堵藍」大作文章，不敬逝者、讓舍利子蒙羞，更讓佛光山信徒痛心，「這些側翼毫無人性，實在可惡。」

趙少康表示，蔡英文、賴清德一干黨政要員才剛在圓寂法會上弔唁星雲法師，側翼就急著汙衊大師。且佛光山澄清後點名「只是堵藍」粉專交代合成圖來源，但「只是堵藍」刪文後就不再回應。

▲▼淘寶舍利子翻車！趙少康點名「民進黨御用大側翼」要賴清德剷除。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康認為民進黨側翼毫無人性。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康認為，自稱網軍受害者的賴清德，跟嘴上高喊「打擊假消息」的蔡英文，應該下令各部會嚴打嚴查，千萬不能遇到自己人就視而不見。

趙少康指出，如今淘寶網以及「只是堵藍」上都看不到這張有問題的合成圖，反倒是一堆民進黨側翼人手一張「淘寶網星雲大師舍利子」圖，四處廣傳，抹黑佛光山公布的舍利子是從淘寶盜圖，「很有可能又是一個自導自演的認知作戰大戲。」

最後，趙少康先大讚民進黨主席賴清德上任後，下架民進黨官網闢謠專區的「林智堅沒抄」辯護文是讓各界最有感的改革，「是勇於認錯的開始」。因此，他希望賴的下一步是徹底剷除「側翼之亂」，還給台灣真正公平正義、民主進步的討論空間。

▼星雲大師荼毘（燒化）的舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

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