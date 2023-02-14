台東離島環保杯借用破萬杯！　即起歲修調整暫停借用

▲台東離島環保杯，即日起將歲修調整，啟用日期再行公布。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局推動蘭嶼、綠島環保杯租賃計畫長跑1年，依據統計111年總共借出1萬752杯次，估算可減少蘭嶼及綠島產生飲料杯、杯蓋、吸管及塑膠袋共約4萬3,008個一次性垃圾，台東縣環保局感謝各位遊客及民眾的響應，此外，離島環保杯經1整年的使用，將進行「歲修」調整，即日起暫停借用，將再另行公布啟用日期。

環保局指出，台東縣府推動離島環保杯租賃計畫，希望透過提供免費借用的環保杯，改變民眾的旅遊及消費習慣，以借用或自備取代拋棄及浪費，減少產生一次性垃圾產生，同時響應環保署公告連鎖業者自備環保杯優惠政策，在島上借用環保杯消費，環保又可省荷包。

環保局進一步說明，在111年執行後，消費者最在乎的就是環保杯衛生問題，環保局也在離島設置專用的清洗站，除了參考衛福部清洗指引進行環保杯清洗作業，同時每月抽檢環保杯送SGS檢驗是否有澱粉、油脂、清潔劑、大腸桿菌殘留，並每月公告至各個借用點，確保環保杯乾淨無虞。

此外，台東蘭嶼、綠島環保杯經過去年1整年的使用，將進行「歲修」調整，即日起暫停借用，環保局逐一檢視環保杯使用狀態、剔除刮傷、外觀不良的杯子後，再另行公告開放借用時間及店家，這段期間暫時無法提供環保杯借用，請各位民眾、遊客耐心等待，同時也歡迎離島的餐飲、旅遊等相關業者洽詢環保局設置環保杯借用站，共同推動今年離島環保杯租賃計畫，也提醒前往離島旅遊可自行攜帶個人環保杯及餐具，共同保護美好環境。