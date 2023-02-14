2023IEYI世界青少年創客發明展　台東縣獲1金1銀

▲2023 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽， 台東縣獲1金1銀 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「2023 IEYI世界青少年創客發明展」2月4至5日在內湖高工舉辦，台東縣東海國小、長濱國中共6名學生代表參加競賽，結果全數獲獎，其中，東海國小3位同學以「免工具神速升降結構(改良)」拿下便利生活類金牌獎、長濱國中則以「廚房守護神」作品，奪下高齡照護類銀牌。

教育處指出，東海國小由6年級學生張乃勻、高毓晨與馬靖玲發想，經由討論後繪圖，將木片利用雷射切割機，透過軌道、溝槽與卡扣方式做成1比1大小的桌子。學生馬靖玲說，前年學校更換了一批新的課桌椅，雖然可以調整高低來符合不同學生需求，但每次要調整時仍需要工友叔叔用工具協助，所以跟同學討論後希望可以改良課桌椅，使每個人都可以自己輕鬆調整，讓工友叔叔不要那麼辛苦。高毓晨則說，這次過程中學習到如何透過團隊合作解決問題，也學到如何把想法真正落實，而得到金牌就是對大家努力給予最大的肯定與收穫。

指導老師鄧佩宜提到，如何讓學生在生活中對事物有感而發掘問題很重要，有了學生的發想後老師只是擔任協助的角色，並藉由與其他專長的師長發揮團隊合作，尤其是高偉堯老師跨校指導，教學相長，在過程中發現學生提出比老師還棒的想法與方案，是最令人驚豔之處。

「廚房守護神」是由長濱國中學生胡佳宜、潘仙綰、高渝茜為守望廚房安全與陪伴長者設計發明，架設於抽油煙機，結合廚房煙霧火焰偵測、警示音與Line群組即時通報、即時影音通訊與用藥提醒等多樣功能，且提示語音由學生親自配音，搭配當地阿美族詞彙與歌謠，進而發揮科技結合人性化陪伴的設計精神。



教育處教一步說明，「廚房守護神」發明作品是學生參考資訊科技競賽時設計的原型，在長濱國中校長黃紹娥、科技中心吳偉競主任、陳冠銘教師指導下，經歷師生多次修正及改善，學生們也於平日放學後及週末時間特別練習，不斷完善相關產品與簡報內容，獲得高齡照護類銀牌佳績。