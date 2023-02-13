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台東縣環保局呼籲廣告物不亂貼不亂掛　違者最高罰6千

▲台東縣環保局呼籲隨意張貼或懸掛各式廣告物，違者最高罰6千。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局呼籲隨意張貼或懸掛各式廣告物，違者最高罰6千。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在街道小巷隨意張貼或懸掛各式廣告物，不但會破壞市容景觀，且屬違反廢棄物清理法的行為，違者可罰1,200至6,000元，且廣告登載的電話號碼，可依電信法通知電信業者執行停話，據台東縣環保局111年稽查取締資料顯示，全年依廢棄物清理法裁罰總計11件，祭出24,000元罰鍰，並依電信法裁處停話總計8件，清除總計321件的廣告物。

台東縣政府表示，目前廣告宣傳、行銷的管道多元，例如雜誌、報紙、廣告夾報、人工或郵件投遞、合法設置傳統看板或多媒體數位電子看板、數位電視頻道、網際網路等等，都是廣告時可利用的管道，而且現在是數位E世代，網路數位廣告形式多且能觸及的受眾相對更高，相關業者或民眾多有改變宣傳、行銷廣告的思維，實在不必只選擇以張貼、懸掛廣告物方式宣傳，一來可避免違規處分，二來可避免影響城鄉環境景觀，提升城鄉環境美觀。

環保局指出，部分路燈桿有開放供活動、廣告業者或機關申請許可後，懸掛活動宣傳或行銷旗幟（一般為羅馬旗幟），至於交通號誌設施、電桿、行道樹等，權管單位多基於安全或維護考量，則不開放申請，但仍有一些業者或民眾在未經許可下隨意懸掛、張貼廣告物，影響市容環境景觀、交通安全及設施養護，因此，環保局為促相關業者及民眾守法，改善這類污染環境行為，依違規情節執行裁罰，且該類違規的廣告物依廢棄物清理法規皆視同廢棄物，蒐證後逕行清除或督促當事人清除。

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