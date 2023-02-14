打造台東表演藝術創生基地　舊議會歷史建物新活化

▲「舊議會的甦醒與想像」為構想整建舊議會，預計今年4月中旬前完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府著手修復舊議會，縣長饒慶鈴14日邀請縣內藝文創作人士一同前往視察及了解整建工程進度，並表示，為提供藝文團體一處完善的表演藝術創生基地，並增加縣內小規模劇場空間，縣府以「舊議會的甦醒與想像」為構想整建舊議會，目前工程完工進度近9成，比預計進度超前10%，預計今年4月中旬前完工。



饒慶鈴提到，舊議會建於民國53年，由呂阿玉先生設計，倒T字型建物與交錯層次防風防塵的窗戶具有技術史價值，103年登錄為歷史建築。由於年久失修且設備老舊，縣府近年分別進行調查研究與修復再利用計畫，110年先完成建築體外觀工程，111年3月開始進行內部工程，今日特別邀請王繼三、林英強、鄭捷任、汪智博、許聖榮、廖克紹、昊恩等7位業界表演藝術技術專業人士一同巡禮並提出相關建議，希望讓藝術空間更臻完善，打造一座功能完善的表演藝術創生基地。

饒慶鈴強調，以往台東藝文演出以文化處旁的藝文中心為主，提供台東不同規模的藝文活動場域，縣府積極活化歷史建築以建置完善的表演藝術園區，除了改造舊議會成為可容納約100人的小型劇場演出場所，也與台東大學攜手，利用舊建物規劃打造350席的原住民族實驗劇場，加上擁有1,200個座位的文化處演藝廳，讓台東具備不同規模的藝文活動場所，也讓表演藝術團隊擁有更多發揮的空間。

文化處說明，縣府自106年啟動修繕行動，動工前經過調查研究與設計兩個階段，至110年完成一期工程，包括建築體外觀、內部天地壁、門窗等處修繕；而二期工程則於109年起獲文化部場館整建計畫補助，加上縣府額外投入1,600萬元，總經費達約4,800萬元，內部將打造實驗劇場、排練場、工作坊、茶酒館等空間，目前工程完工進度近9成，比預計進度超前10%。同時也申請國發會公有建築空間整備活化計畫，預備進行第三期工程，預計將修繕原議員休息室，整建成駐村空間，以及進行週遭停車場地建置，希望能活絡台東多元藝文活動的發展。