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「台灣行人地獄」2個月湧3千張照　這縣市分數一片紅！

▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲紅點代表品質很糟、綠點代表不錯。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看台灣被形容是「行人地獄」，高中老師韓中梅與工程師合作，號召各地民眾上傳行人道照片，並設計一套公式，計算出它的品質分數，在推出不到3個月的時間裡，已湧入超過3千多張照片。

去年12月上線的「平安走路許願帳戶」，目前已超過7百位志願者，照片累積3141張，標註數也多達1282。根據地圖顯示，目前本島各縣市均有紀錄，只有澎湖縣和金門縣暫無資料覆蓋。

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▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲民眾可上傳照片，填寫該路段情況。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

民眾上傳影像及描述資料後，要確認時間、位點是否正確，接著依序勾選該路段情況，包括有無設置人行空間、保護性、原始寬度、佔用情形、最大動態風險、使用目的等。

官網簡介也提到，「我們依據標註項設計了一套公式，計算人行道品質分數。紅色代表很糟，綠色代表不錯，圖表頁有資料數量與行政區間的人行道品質比較圖，可知目前縣市、鄉鎮市區、村里間的人行道品質差異，但沒有資料的行政區則不在圖表中。」

▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲▼雙北（上）；新竹（下）。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

放大地圖可見，以雙北、桃園、新竹、台中、高雄的資料較多，其中以新竹、屏東的「紅點」相對多，不過前者還是有不少「綠點」，至於屏東有兩處是第二差的「橘點」，其他清一色是紅色標記。

▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲▼高雄（上）；屏東（下）。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

▲「台灣行人地獄」2個月飆3千張照　這縣市一片紅。（圖／翻攝自「平安走路許願帳戶」）

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