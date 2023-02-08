洗「行人地獄」臭名！176張紅單罰7萬8...高雄男不甩　下場慘曝　

▲周姓駕駛乖乖來繳罰單的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣交通亂象遭外國媒體以「行人地獄」形容，法務部行政執行署高雄分署（下稱高雄分署）為維護行人用路權，嚇阻車輛未禮讓行人通行之違規行為，對於此類交通違規裁罰案件強力執行，就有3名駕駛因為未禮讓行人被開罰單，行政執行署高雄分署出招查扣薪水和存款，3人嚇到立刻繳清罰款。

一名30歲周姓男子駕駛汽車行經左楠路及後昌路口之行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，被高雄市交通大隊舉發開罰2600元，另外這名周男在土庫路也闖紅燈，再被裁罰2,700元並且記違規點數3點，結果這兩筆總共5,300元罰款遲遲未繳，法務部行政執行署高雄分署先是通知在一個月內繳清案款，結果這名周姓男子根本不甩，最後高雄分署直接扣押他的薪資所得，他一週之內立刻繳清。

另外一位是39歲的楊姓男子，他騎乘機車行經永吉路行人穿越道，未禮讓行人先行通過，遭裁罰1500元，另有8件交通違規行為：於交叉路口紅燈違規右轉遭裁罰900元、不遵守道路交通標線指示遭裁罰1200元、不按遵行方向行駛遭裁罰1200元、在禁止臨時停車處停車遭裁罰900元、2件未依規定使用方向燈遭裁罰1200元、未依規定駛入來車道裁罰遭1200元及不在規定車道行駛裁罰900元。楊男全案共9件交通違規案件，合計罰鍰共1萬200元，移送高雄分署執行。楊男經高雄分署通知繳款，遲遲未自動履行，高雄分署扣押楊男於金融機構存款，足額扣押，楊男交通違規罰鍰案件全數清償。

24歲黃姓義務人駕駛汽車行經中央西路與新明路口之行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，遭裁罰2600元，併同黃男其他逾期未繳納路邊停車費遭裁罰300元及超速等違反交通法規事件，共計被裁罰176筆，總金額新台幣7萬8200元。高雄分署受理黃男交通違規案件後，扣押黃男於金融機構存款，共執行存款1萬2942元，黃男得知存款帳戶被扣押後，立即前來高雄分署就剩餘之違規欠款辦理16期分期。