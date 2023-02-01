休旅車囂張插人行道！他檢舉卻被說「違規樣態不明顯」　警解釋了

▲民眾發現檢舉無效把經歷PO上網，引起網友討論。（圖／翻攝自PTT）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一位民眾於上月6日晚間8點多，於中山路二段與景平路交叉口附近，發現一部休旅車違規插在人行道上，他氣憤拍照並於隔天以「駕車行駛人行道」為由向警方檢舉，最後卻得到「違規樣態不明確」的回應，他大感疑惑把照片PO上PTT要大家評評理，引出達人留言指正與教學。

原PO說，「小弟月初到新北溜達時，偶然看到一台汽車直接停在人行道上，老實說我是開了眼界，於是乎小弟生平第一次檢舉違規，然後警局給我的回覆是不舉發…這樣看不出來違規態樣？？？484其實有問題的是我？」網友看了留言說，「車輛違規停放於人行道不開放民眾檢舉，只能110/簡訊報案。」還有人說檢舉失敗可能是因為原PO是以「駕車行駛人行道」做為檢舉事由。

▲警方回覆。（圖／翻攝自PTT）

達人看到貼文留言分析，就算知道要停人行道是必須先開上去，但單以「駕車行駛人行道」當作違規事實，必須明確錄到行駛過程行。最後他也補充，檢舉失敗也不要氣餒，可先致電給承辦人釐清狀況後，在7天內補件。

中和警分局也證實，民眾所檢舉的違規態樣為「駕車行駛人行道」，因此必須檢附駕駛開車上人行道的動態影片，舉證「開車上人行道」的行為，並經審認為違規要件事實明確才算成立。

另中和警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第7-1條規定，違規停放車輛在人行道未列入民眾得檢舉範圍，因此不能透過檢舉系統檢舉，但民眾可打110報案，請警察到場查處。若民眾有任何疑問也可以打電話給承辦人釐清原因。