高雄校園驚現情人節「紅包瀑布」　學生抽獎兼告白...唯一條件曝

記者吳奕靖／高雄報導

這間學校真的太狂了！高雄市鼓山高中的校長跟家長會特別在情人節這一天，在校內掛起了超過千個的紅包牆給學生抽，而且抽完的紅包袋還讓學生寫告白，不過得要用英文，寓教於樂的方式讓學生非常激動，直喊這間學校太酷了！因為在校內抽紅包也是初體驗。

▲高雄市鼓山高中在情人節當天舉辦抽紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）

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就在14日早上十點，鼓山高中的大門玄關掛起了四排的紅包牆，上面滿滿都是紅包，數一數超過1千多個，裡頭可不是「空包袋」，雖然不是現金，但是有禮品。就看到學生擠成一群，有人隨性抽走，有人仔細端詳，就想要抽中「大獎」，記者詢問她說為何要抽這個，她笑著回答：「看起來比較有錢」。

▲高雄市鼓山高中在情人節當天舉辦抽紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅包袋秒成告白紅包 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實紅包裡頭沒有錢，而是換取禮品的編號券，這些禮品都是鼓山高中家長會募來的，雖然所謂的大獎是一台藍芽喇叭，不過孩子們都非常愉快，就有學生說從小唸到大的學校，從來沒有這樣的活動，所以學校真的太酷了！而且最酷的事，就是可以利用紅包袋來告白，不過唯一的條件就是得要用英文，讓學習跟愛情都能夠兼顧，就看到學生寫完告白之後，就把紅包袋掛回原位，紅包牆瞬間成了粉紅的愛情泡泡牆。

發想這個想法的是鼓山高中家長會長林鴻文，他簡單的說：「來上學就是要快樂，所以就是要讓學生快樂」，而校長廖俞雲說自己是虔誠的白沙屯媽祖信徒，所以也秉持快樂活力，兩人一拍即合才就有了首次的校園抽紅包告白活動，廖俞雲說：「畢竟教育就是一種可能，我們只要相信就能夠看見，所以我相信我們會成功，雖然禮物不是很大獎，但是學生就會知道學校在有限的資源底下，願意做這樣的連結，而且老師們也願意動起來讓學生們有過節的氣氛」。

▲高雄市鼓山高中的學生直說太酷了 。（圖／記者吳奕靖攝）