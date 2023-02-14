白沙屯媽祖見證！香燈腳情人節求婚成功　途中有戶政事務所就登記

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣通宵鎮拱天宮白沙屯媽祖遶境第3天，今天中午鑾轎3度進駐昌一BMW汽車，停轎到下午1點，適逢西洋情人節，慈善會理事長劉寶連準備了5千顆巧克力，發送給香燈腳及信眾，「媽祖婆牽姻緣，讓有情人結為連理」，恰巧現場有一對來自高雄的情侶，在媽祖前求婚成功，這份喜氣也感染了現場所有人。

▲在白沙屯媽祖前見證情侶求婚成功。（圖／白沙屯天上聖母慈善發展協會提供）

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劉寶連是白沙屯天上聖母慈善發展協會理事長，今年媽祖遶境到彰化，正巧碰到情人節，她特地準備了用巧克力塑造成一個心型的巧克力獻給媽祖，另外準備 5千顆巧克力，要送給現場的香燈腳及信眾。

▲理事長劉寶連準備5千顆巧克力送香燈腳及信眾。（圖／記者唐詠絮攝）

不少香燈腳一看是具有喜氣的巧克力，立刻湧上前排隊，搶到頭香的是一個年輕小姐，剛好有一對來自高雄的情侶，相戀已經4年，今年約好在遶境途中若有看到戶政事務所，就要前往登記結婚，藉著這份情人節喜悅，在媽祖的見證，及現場數萬名香燈腳面前，男子手捧著預先準備好的鮮花，在女友面前下跪，說「妳願意嫁給我嗎」，女友害羞的點頭，現場瞬間冒出喜悅的粉紅泡泡。

行政院顧問邱建富說，白沙屯媽祖沿著台一線進彰化市區，停轎彰化縣政府、南瑤宮及秀傳醫院等3處，昌一汽車也三度停轎，這也讓媽祖感受到彰化人滿滿的熱情。