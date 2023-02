密西根州立大學連爆槍響！警證實多人中彈「至少1死」　槍手在逃

▲ 大量警車湧入校園。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國密西根州立大學(MSU)當地13日晚間約8時30分(台灣14日上午9時30分)爆發校園槍擊,經過1小時後稍早又傳出槍響,警方已證實有多人中彈受傷,其中1人死亡。

MORE: Scene at @michiganstateu where there are reports of multiple shot on or near campus. (Video from Cassidy Szott, student at MSU) pic.twitter.com/JIQzJXlbvm