作夢夢到「一串數字」　女護士下班隨手買彩券中300萬元大獎

▲女子根據夢中數字中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一名女子近來在夢中夢到一串數字，下班回家時經過便利商店，想要碰碰運氣買了2張彩券，沒想到竟然贏得美元100,000元大獎（約台幣301萬元），讓她覺得十分不可思議。

這名居住在巴爾的摩市(Baltimore)幸運女子不願意透露姓名，領獎時僅以「夜班護士」(Night Nurse)稱呼，她表示，最近自己在夢中夢到一串中獎數字，所以她經過便利商店時隨手買了2張樂透，想要試試手氣，沒想到真的中大獎。

An unnamed woman who won the huge $100,000 (£82,932) prize said she decided to buy a couple of lottery tickets after she had a vivid dream where she won a massive pay outhttps://t.co/ulDoRobNAi — Daily Star (@dailystar) February 13, 2023

女子表示，當她發現第一張彩券沒中獎時沒有太在意，結果檢查第二張時意外發現中獎，嚇得立即打電話叫醒熟睡丈夫，2人後來一同確認是中頭獎，興奮地完全睡不著。

女子表示，雖然中獎情景曾出現在夢中，但她完全沒料想到美夢會成真，計畫把這筆錢用來支付女兒的大學學費與購買新車。馬里蘭州樂透公司表示，開出頭獎的便利商店也幸運獲得1,000美元（約台幣3萬元）獎金，約為女子獎金的1%。