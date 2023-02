作夢夢到「一串數字」　女護士下班隨手買彩券中300萬元大獎

▲女子根據夢中數字中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州一名女子近來在夢中夢到一串數字,下班回家時經過便利商店,想要碰碰運氣買了2張彩券,沒想到竟然贏得美元100,000元大獎(約台幣301萬元),讓她覺得十分不可思議。

這名居住在巴爾的摩市(Baltimore)幸運女子不願意透露姓名,領獎時僅以「夜班護士」(Night Nurse)稱呼,她表示,最近自己在夢中夢到一串中獎數字,所以她經過便利商店時隨手買了2張樂透,想要試試手氣,沒想到真的中大獎。

