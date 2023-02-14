1票5千、返鄉車資另計…蔡培慧爆去年大選歪風　籲檢調積極查賄

▲南投第二選區立法委員候選人蔡培慧和立委鄭運鵬號召選民反賄選。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選倒數19天登場，民進黨候選人蔡培慧競選團隊接獲民眾投訴有其他候選人進行賄選，更透露去年縣長選舉期間在仁愛鄉傳出1票5000元「天價」，呼籲地方檢調積極查辦。

蔡培慧競選團隊13日邀請南投檢察署檢察長張云綺說明反賄選業務，並由立法院民進黨團幹事長鄭運鵬、競選團隊主委暨立委羅美玲陪同蔡培慧聽取；鄭運鵬還特別帶來紙劍與紙盾贈送給蔡培慧，期許她能做為弱勢的後盾、披荊斬棘贏得這次補選。

羅美玲表示，12日參與公開活動時有民眾前來告知地方上「賄聲賄影」，請他們一定要呼籲檢調單位強力查緝，強調蔡培慧競選團隊會以身作責，也呼籲對手一起端正選風。

蔡培慧說，買票行為30年來不曾間斷，有資料顯示賄選買票對總統立委大選的影響率是3%至8%。但她個人覺得在2022年縣長選舉，賄選的影響遠遠超過這個比率，甚至看到「集團式」的買票，更聽聞仁愛鄉的朋友積極打電話給在外地工作就學的孩子、要求回家投票，因為一張票5000元，而且返鄉車票另計。

蔡培慧認為，選舉過程投入再多努力、提再多政見，都敵不過選前最後一週買票的2000元，因此向檢調單位呼籲，凡有發現賄選事實，一定要秉公處理立即查辦；若選舉受金錢影響，過去人們所厭惡的綁標、回扣、索賄，以及各式各樣的工程弊端只會一直發生，她相信並非南投人及所有台灣人所樂見的結果。

張云綺回應，對檢調單位而言查賄不分藍綠，會不分黨派、謹守行政中立地嚴加查辦，同時也鼓勵各個候選人能以政見說服選民、不買票不賣票，才能選出能真正為南投做事的人；若發現賄選行為，可打保密專線報案0800-024-099#4，並有機會獲得最高1000萬元檢舉獎金。