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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來「彼此的惡鬥」

▲▼潘孟安接受「新聞不芹菜」專訪。（圖／震傳媒提供）

▲潘孟安接受「新聞不芹菜」專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上月為台南黑金爭議動怒，當眾點名市長黃偉哲及立委、議員向市民道歉，並傳出本周民進黨中執會將討論「排黑條款」內規，回應社會期待。對此，屏東縣前縣長潘孟安14日說，「內行人都很清楚，這還不就是自己人搞出來的？就是彼此的惡鬥」，強調社會不能接受涉及金錢交易或暴力，必須用法律制裁。

潘孟安今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。主持人黃光芹關注，賴清德競選2024總統現在還有哪些障礙？潘孟安說，不能說「障礙」，應該說「挑戰」，例如賴清德作為執政黨的黨魁，又是備位元首、未來總統候選人，這個壓力大，執政黨本來就要背負執政的原罪，所以行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦扮演很重要的角色，他們帶領的行政團隊越強，賴清德的選舉可能也會比較輕鬆、加分，這是魚幫水、水幫魚的生命共同體。

潘孟安強調，黨應該「輔政」不是來「領政」這必須要講清楚，憲政份際的拿捏自有一把尺，相信賴清德作為執政黨黨魁，閣揆陳建仁應該要幫黨魁來做黨政這邊的互補，黨政同步是一個軸線，如鳥之雙翼，黨政要強才會強。

至於未來挑戰，潘孟安不諱言，包括台南（指選前爆發88槍擊案、台南正副議長選舉涉賄案）或是各種，他個人認為，賴清德必須去表示，「內行人都很清楚，這還不就是自己人搞出來的？就是彼此的惡鬥」，至於涉及治安及違法，當然要以國家的法律來處理，這是任何政黨都不能容許的。他說，是否有政治結合治安來處理，這就要釐清，未來正副議長案要尊重司法，人民要看到負責任的政黨，必須一肩扛起而不是推諉。

黃光芹追問，如果只是內鬥的結果，為什麼還有很多「配角」？為什麼議長邱莉莉現在處於涉案情節當中？為什麼賴清德不用過去對待李全教的方式對待邱莉莉？潘孟安說，民進黨講究清廉，如果有涉及賄選，一定是司法，目前（停權3年）已經出重手了，代表「妳這未來沒有下一次了」，這就是民進黨的態度，但也必須尊重法院判決的結果。

潘孟安直言，至於是否是內鬥與否，他們彼此之間要爭取的人，大家各憑本事，如果有涉及到金錢的交易或暴力，這是社會任何人都不能接受，必須用法律來制裁的。

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