評賴清德未來對手　潘孟安大嘆：郭台銘那麼有錢當然強

▲潘孟安接受「新聞不芹菜」專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉即將開打，對於國民黨拚總統大位潛在人選，屏東縣前縣長潘孟安14日大嘆說，國民黨每個人都很強，民進黨2022輸很慘還在療傷，鴻海集團創辦人郭台銘那麼有錢當然強，國民黨主席朱立倫有黨務系統、10幾個地方諸侯支持，新北市長侯友宜則是地方諸侯。

潘孟安今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。主持人黃光芹關注，是否有設想過賴清德競選2024總統的假想敵？會是侯友宜或郭台銘呢？潘孟安表示，侯友宜先前拋出「不要做強國的棋子」這樣的疑美論質疑國際主流價值，是很危險的，至於國民黨要提名誰是國民黨的家務事，民進黨要整軍備戰、贏得政權才重要。

潘孟安直言，國民黨到底是市長還是副市長要當候選人不知道，因為朱立倫以前是市長，侯友宜以前是副市長，誰掛正或掛副是國民黨自己內部的事情。他話鋒一轉說，國民黨每個人都很強，民進黨也很擔心，因為2022地方選舉民進黨大敗、輸得很慘，現在在療傷止痛當中，「你看郭台銘那麼有錢當然強啊！你說朱立倫挾著10幾個諸侯對不對？國民黨大勝，他還有黨務系統、各個縣市首長，提名不分區（立委）嘛！侯（侯友宜）是地方諸侯啊！」