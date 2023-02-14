林智堅涉抄至今未道歉　潘孟安：賴清德必須清理戰場

▲潘孟安接受「新聞不芹菜」專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

為解決學倫爭議，民進黨主席賴清德上周公布學術審查制度化新制，明定登記參選者需簽切結書，不過，外界仍質疑新竹市前市長林智堅至今未道歉一事。對此，屏東縣前縣長潘孟安14日說，這就是賴清德的路障和挑戰，所以他才必須拆彈、清理戰場，「妳（指主持人黃光芹）說要叫智堅怎麼樣，我想尊重他個人，他也認為他有很多冤屈與否。」

潘孟安今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹談及，賴清德針對學倫爭議提出新機制，但社會希望他倒回去處理新竹市前市長林智堅，「林智堅到現在都沒有道歉」，當然過去幫林智堅辯護的文字已悄悄撤下來了，新任黨主席仍需給社會交代。潘孟安回應，「這就是賴清德的路障，也是挑戰」，當然他認為賴清德必須清理戰場，人家要看新黨魁有什麼具體作為，當初的黨主席蔡英文不知道什麼狀況，參照幕僚的建議讓全黨去背書，這就是社會沒辦法接受的。

另一方面，潘孟安說，他認為黨不是學倫會的組織，不能凌駕學校，可是必須實質的去看，學倫會真的是可以相信的嗎？雖然他不知道林智堅的狀況，但以行政院副院長鄭文燦的例子來說，鄭文燦是正規的台大社會系畢業，總不能因為他的指導教授是陳明通，就把他「打死」；何況說鄭文燦碩論相似度20％，台大學倫會撤銷其碩士學位，但南投縣長許淑華碩論相似度高達80％，逢甲大學學倫會還說可以限期改善，這是什麼標準？各校、各科系學倫會評定標準不一，論文查核還有3套系統，總不能把過去20幾年前的論文全部拿出來，那過去這些學校是怎麼處理的？

潘孟安直言，他自己用系統跑過自己的論文所以很清楚，該系統還是有問題的，如果使用地名等專有名詞都算重複，倘若沒有把這些名詞剔除掉就變成抄襲，加上很多論文都是有引註來源等等，他認為，應該去看論文研究的結果，「鄭文燦的危機處理很好，但我認為對他也不大公平。」

黃光芹再問，林智堅論文門會變成一個媒體效應，對賴清德前進2024不是很好的事情，是不是要有止血的動作？潘孟安說，所以賴清德才要拆彈、清理戰場，民進黨不會因為國民黨抹黑被「拽著走」，論文成為2022選舉的主題，就是被「拽著走」，「妳說要叫智堅怎麼樣，我想尊重他個人，他也認為他有很多冤屈與否。」