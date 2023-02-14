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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批林明溱「政治詐騙犯」　跳票收割紀錄一次看

▲▼南投縣議員沈夙崢召開記者會，新聞部主任兼發言人張志豪。（圖／民進黨提供）

▲沈夙崢（左）與張志豪（右）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，國民黨提名前縣長林明溱再戰，不過，民進黨14日再由新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢舉行「揭開林明溱政見跳票、只會收割真相」記者會，細數林明溱跳票、收割民進黨候選人蔡培慧的具體事蹟，呼籲南投人支持民進黨候選人蔡培慧，讓南投政治世代交替。

張志豪表示，這場選戰主要檢驗一個政治人物的誠信，從林明溱過去的收割和跳票紀錄，顯見他亂承諾且又跳票的惡劣行徑，呼籲選民用選票下架欺騙選民感情和選票的政治騙子。他質疑，國民黨立委補選提名對選民已沒有誠信，林明溱只為自己的兒子林儒彬鋪路，不顧縣民利益，也無視南投縣進步和發展需求，「林明溱就是一個政治詐騙犯」，林明溱過去縣長8年做不到的政見，如何承諾8個月的立委任期能做到，請出面說明政策跳票及收割的問題，切勿迴避。

張志豪指出，林明溱過去從政28年，就有許多收割及跳票的負面紀錄，包括收割蔡培慧擔任中辦執行長時，引入彰化基督教醫療資源；抄襲蔡培慧提出的敬老卡政見且還做半套；中央挹注前瞻基礎建設給南投約400億經費，林明溱沒有積極協助，卻在縣長月刊及縣府網站上，大剌剌收割，此外，跳票紀錄也是罄竹難書，林明溱喊著要蓋九九峰侏儸紀恐龍公園；知名影城進駐卻變成要蓋國民運動中心，結果沒有申請；提出補助75歲長輩健保費；車埕到日月潭向山、杉林溪到阿里山的兩條纜車規劃，全部跳票。

▼民進黨細數林明溱政見跳票，批只會收割。（圖／民進黨提供，下同，點圖放大）

▲▼民進黨「揭開林明溱政見跳票、只會收割真相」記者會。（圖／民進黨提供）

沈夙崢補充，林明溱曾提出要「補助長輩健保費」、「引進影城進駐南投」、「蓋侏儸紀恐龍公園」等政見全跳票，還四處收割蔡培慧及立委林靜儀辛苦協調並成功爭取的政績，例如南投醫院成立心導管中心，是民進黨立委林靜儀媒合南投醫療資源，而非林明溱促成；鹿谷秀峰村客運復駛，也是林靜儀召開協調會，縣府根本沒派人出席；彰化基督教要到南投設立400床的醫院，則是蔡培慧擔任中辦執行長時促成；敬老卡搭計程車政策則是蔡培慧選南投縣長時提出。沈夙崢痛批，這些政績林明溱不是收割，就是做半套，像是敬老卡說要實施時，結果根本還在簽核中，而且有3分之2的計程車沒有加入，「簡直就是欺負老人家」。

▲▼民進黨「揭開林明溱政見跳票、只會收割真相」記者會。（圖／民進黨提供）

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