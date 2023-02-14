陸稱願助台「滯銷農產品」　民進黨：簡直打人喊救人

▲陸方多次突襲禁止台灣農產品進口，鳳梨就是其中一項。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣輸陸農產品受刁難，國台辦稱「願為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助」，還提到是因為農漁民通過中國國民黨表達願意改善「產品品質」。對此，民進黨14日回應，相關事件是中國無理卡關在先，如今再把恢復輸入作為施恩加惠，「嚴重與事實相反，簡直是打人喊救人」，已經傷害台灣農漁民的利益與感情，民進黨無法認同。

民進黨指出，2021年3月以來，中國就以疫病蟲害及農藥超標等農產品檢驗檢疫理由片面中斷台灣農漁產品輸入中國，包括鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等農漁產品，去年底還以註冊登記問題暫停包括台酒金酒在內的多項產品輸中。這期間台灣政府多次透過WTO管道及雙方農產品檢驗檢疫協議既定機制，要求中方就技術性議題進行溝通務實解決，但皆遭已讀不回，顯然是以經貿進行政治操作。

民進黨表示，現在因為夏立言訪中唱和其統戰言論，國台辦就立刻改變態度與說法，說「願為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助」，這就是要將台灣農漁產品做為籌碼做球給國民黨，藉機統戰分化台灣。

此外，包括中國前宗教部長葉小文發文批評陸委會正常審查機制在內，近期中共當局一再「作賊喊抓賊」、惡人先告狀。民進黨提醒，中共當局持續運作統戰分化的手法來處理兩岸關係，長期而言對於台灣民眾情感以及兩岸良性互動將帶來負面影響。

民進黨提醒國民黨，中共當局對台灣農漁產品的政治操作，無助於兩岸經貿互動，也不利於兩岸關係穩定發展，國民黨切莫配合中共演出，自甘作為統戰工具，把台灣農業與農民的整體利益作為交換工具，也把兩岸交流重新帶回先前受兩岸買辦把持與過度依賴中國的不利情況。

民進黨重申，鼓勵並支持健康有序的兩岸交流是我們的一貫立場。面對兩岸立場分歧，需要雙方開誠佈公，以相互尊重理解的態度來進行交流。民進黨呼籲，面對疫情趨緩，兩岸及國際都逐步開放的新情勢下，對岸應該一起來思考如何逐步推動疫後健康有序的兩岸交流，而不是一再對台統戰分化。