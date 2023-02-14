監委自請調查大湖公園禁划獨木舟　游淑慧轟：沒有更重要的事了？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

監委范巽綠、蘇麗瓊因接獲民間團體陳情大湖公園禁划獨木舟，認為有必要進一步瞭解該規定是否侵害民眾觀光休閒權益，已自請調查，但國民黨台北市議員游淑慧表示，監委的貿然介入，已經讓當地居民惶惶不安，「這個國家沒有更重要的事了嗎？」

游淑慧說，大湖公園雖然景觀優美，但這裡並不是觀光休閒區，而且屬於防災型的滯洪人工湖泊，同時又具有生態景觀共好的公園機能，是內湖區生態化示範公園，周圍則是住宅區，划船等水域活動均可能對棲息生物造成干擾，應考量人為活動是否造成生態衝擊。

另外，游淑慧表示，大湖水深多處超越2公尺、湖區設有多座固定式及繩索牽引式人工生態浮島且全區多有底泥，在無任何配套措施下，水域活動目前有安全疑慮。

游淑慧表示，公園處過去就曾經經過綜合評估，大湖尚無開放條件，暫不宜貿然開放水域以免造成公安疑慮，過去就有民眾下水划船被開罰後，還以公民不服從的理由來提起上訴，結果被法院判敗訴，北院除了認同北市府公園處的說法，並指如果發生船隻翻覆意外，勢必緊急動員警消或醫護人員等國家資源進行救援，如此一來，會對公益造成影響。

游淑慧批評，該管的要多管一些，不需要管，真的不要管太多，「這個國家沒有更重要的事了嗎？」希望監委能尊重在地居民、尊重生態保育。