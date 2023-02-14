先禁再放！陸作球藍營稱願恢復台農漁產品　綠轟以商圍政：兩面手法

▲立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國日前無預警宣布禁止我國農漁產品，在國民黨副主席夏立言赴中見中共高層後，國台辦宣布「願意為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助」。民進黨團幹事長鄭運鵬14日指出，中國精心安排這場訪問後，對方願意協助，執政黨樂觀其成，但卻一定要「透過國民黨做人情才說要協助，這顯然不是正常往來」。立委劉世芳也指出，這樣的兩手策略國人不該忽視。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，台灣農產品滯銷，中方願意協助。鄭運鵬表示，這就是標準「以商圍政」做法，先對台灣鳳梨釋迦跟白帶魚做各種不合理限制，然後等國民黨會面之後才要做人情說要開放，這不是以商圍政什麼才是？

鄭運鵬指出，兩岸往來正常就好，不管是星雲法師圓寂典禮的申請、農產品的輸出等，讓政府正常往來，也不需要每次選舉完後看狀況跟中國心情，這不是全世界慣例，現在港澳自由行跟農產品只要恢復正常管道，台灣也從來沒有刁難過中國，希望國民黨不要做中國的統戰工具，以商圍政的做法，絕對不正常。

劉世芳指出，很多民眾都看在眼裡，前高雄市長韓國瑜執政時非常高調的訪中、要賣農產品，並拜訪中聯辦、港聯辦，但最後能送到中國的農產品總價大概就是500萬新台幣。

有關農產品進出口問題，劉世芳表示，相信農委會說得很清楚，就是按照國際上的機制，如果檢疫出現問題，台灣農業官員會處理，但如果並未出問題，希望站在平等尊嚴立場談判，讓台灣農產品合法登陸，為中國消費者提供更好的農產品。

劉世芳質疑，藍營相當多人認為出訪有達到目的，但治標不治本，夏立言回台後，農產品是否能遵照海協、海基或陸委會的相關管道登陸、成為機制而非泡沫化？「夏立言把功勞做給非綠政黨，過一陣子出狀況又推給執政黨」，她提醒，這樣的兩手策略國人不該忽視。