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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林明溱碩論涉抄　蔡培慧：求學都投機取巧，能寄望他什麼？

▲▼賴清德輔選蔡培慧。（圖／民進黨提供）

▲蔡培慧（左）批評林明溱碩論涉抄有誠信疑慮。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨南投立委補選候選人林明溱的碩士論文遭指控涉抄襲，對此，民進黨候選人蔡培慧14日批評，此事考驗的不只是一個學位，而是政治人物的誠信，若政治人物光在求學過程都投機取巧的話，還能寄望這些人什麼呢？林明溱團隊則回應，研究題目是個人親身經歷、獨創內容，禁得起考驗。

前促轉會副研究員吳佩蓉昨天表示，林明溱就讀朝陽科技大學休閒事業管理系碩士班2010年碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」涉嫌抄襲；吳佩蓉今天在臉書再度指出，經比對文字和圖表連續複製貼上他人碩論達5至6頁。

對此，擁有台大生傳博士學位並在大學執教多年的蔡培慧今天上午受訪說，這涉及政治人物的誠信問題，任何學位的求取過程中，不管是找資料、做研究、訪問、寫論文，都應該扎扎實實，而不是投機取巧，她很想問林明溱：這樣子做對嗎？請林明溱好好的對南投鄉親來解釋，特別是政治人物，如果林明溱投機取巧，到底在他立委和縣長任內，還有哪些事情是外界不知道的？

蔡培慧說，相信所有南投鄉親都希望，政治人物要以誠信為縣民好好服務，相信縣民會做出最好的選擇。她補充，以自己在做學術的立場，都很少看過可以論文涉及爭議還可以修改補正的，「這件事情考驗的不是一個學位而已，考驗的是政治人物的誠信，考驗的是政治人物光在求學過程，如果都投機取巧的話，還能寄望這些人什麼呢？」

此外，針對林明溱的論文也爆出抄襲問題，民進黨新聞部主任張志豪上午在記者會後表示，每一個政黨應該有自己的學倫規範與機制，呼籲各政黨應該嚴加規範，訂定自己的審查機制。

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