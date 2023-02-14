越籍女桃園火車站被偷13萬　新北男情人節被逮...4天花到剩5萬

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓男子因缺錢花用，本月11日騎車至鶯歌火車站再南下到桃園車站後站閒逛，發現越南籍女移工在聊天，趁其背對且不注意之際下手竊取其皮包後拔腿狂奔，越籍女移工氣急敗壞追趕不急向警方報案，哭訴全身家當13萬元都在皮包內；桃園警方調閱沿線監視器鎖定陳男涉有重嫌，14日上午在新北市住處被查獲到案，起出剩餘贓款5萬1千元，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲設籍新北市陳姓男子本月11日下午在桃園火車站後站下手竊取越南籍女移工皮包，內有現金13萬元，桃園警方今天上午在新北市查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲設籍新北市陳姓男子於本月11日下午在桃園火車站後站尋找目標，趁越南籍女移工聊天竊取皮包拔狂奔。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

桃園警方指出，31歲的陳姓男子於11日下午4時許，在桃園火車站後站延平路12巷口附近的越南商店前，發現越南籍女移工與友人聊天，陳男站在其身後觀察許久，趁被害人背對不注意之際，下手竊取放置身旁皮包後拔腿狂奔，女移工與友人自後追趕不及，眼睜睜看著自己全身家當13萬元被竊，立即向大樹派出所報案。

大樹派出所員警受理女移工報案後，根據沿路監視器進行查緝，掌握住在新北市的陳男涉有重嫌，今日上午在陳男新北市住處登門查獲，並搜出剩餘贓款5萬1千元等證物。

▲陳姓男子本月11日下午在桃園火車站後竊取越籍女移工皮包，桃園警方今天查獲到案，起出剩餘贓款5萬1千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，陳男於11日下午騎機車至鶯歌火車站，再轉搭火車南下至桃園車站，下車後在後站附近祥逛尋找目標，發現被害人越南籍女移工與友人聊天疏於防範，下手竊取皮包後得逞後再搭乘火車返回鶯歌住處，自以為設下斷點規避警方查緝，沒想到仍難逃法網，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。