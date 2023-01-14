男潛民宅行竊不成偷變搶　持刀猛刺屋主胸口1刀斃命...下場曝

▲新北市男子張晉維於2021年3月間潛入民宅行竊不成，持刀刺殺屋主兒子，事後被追逐，屋主兒子從後追逐監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍男子張晉維2021年3月間缺錢花用，搭乘火車到桃園火車站後站附近閒逛，趁林姓屋主外出鐵門剛放下時潛入屋內翻箱倒櫃，結果被屋主兒子發現，2人發生扭打，張竟持水果刀猛刺對方左胸後逃逸，屋主兒子追逐一陣後倒地，送醫急救仍不治死亡。桃園地院審理後依強盜致人於死罪，判處有期徒刑14年，還可上訴。

檢警調查，42歲的張晉維曾有毒品等多項前科，2021年3月26日下午他搭乘火車從新北市到桃園火車站，下車後在後站大林路附近閒逛，晚間近9時許，看到林姓屋主騎車外出，趁鐵門未完全放下時潛入屋內翻箱倒櫃，林姓屋主兒子恰好回家撞見張在行竊，2人發生扭打。

▲桃園警方專案小組27日在新北市新莊區張男租屋處拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

因林的兒子體型較壯，張男為求逃逸，以預藏水果刀往林左胸近心臟部位猛刺1刀後奪門而逃，林男被刺中左胸後仍衝出屋外追逐張男，但跑了約30公尺後因失血過多倒臥巷弄中，路人見狀趕緊找救護車送醫急救，醫護人員以葉克膜急救後仍因失血過多不治，桃園警方專案小組隨即循線在新北市新莊區張男租屋處拘捕到案，桃檢調查後依強盜殺人罪嫌將張起訴。

桃園地院法官審理時，張男僅坦承有行竊企圖，但否認有攜帶兇器侵入住宅竊盜犯行，且辯稱竊取物品均無經濟價值，應不構成竊盜，此外還主張自己有精神疾病，曾有長期就醫紀錄。

▲桃園警方專案小組將晉維帶回分局進行偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

法官審酌，被告於聲羈訊問與準備程序時均坦承有加重竊盜、加重準強盜之犯行，但否認有強盜殺人之犯行，法院審理時又推翻之前說法，聲稱自己只構成加重竊盜未遂，法官認定，被告正值壯年，不思以正途賺取財物，竟以竊取被害人財物，後因遭被害人發現，為求脫免逮捕及防護贓物，對被害人施以強暴手段，因此致被害人死亡，惡性非輕，對被害人之家人造成重大傷痛，依強盜致人於死罪，處有期徒刑14年，本案還可上訴。