逛潮州夜市驚覺皮夾消失！法國男大生心急求助　警在這地方找到了

▲潮州警分局光華派出所警員方仁傑、郭秉承陪同法國學生找到皮包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名法籍學生逛潮州夜市時不慎遺失皮包，因重要證件資料及財物都在遺失的皮夾內，心急如焚，求助潮州警方，警方陪同他逐一尋找，最後在他住宿的房間內沙發找到，讓他感激不已。

潮州警分局光華派出所警員方仁傑、郭秉承於日前接獲一名法國男子DONIAM臨櫃報案表示自己皮夾疑似在潮州逛夜市時遺失，內有全部重要證件及財物都在皮夾內，求助警方。

警方說，由於國際邊境逐漸解封，22歲法國籍的留學生DONIAM來參訪潮州鎮國小校園，當晚又去逛潮州夜市，後來就找不到皮包，因皮夾不見也無法搭火車回去，所以急需要警方協助，於是方、郭兩員陪同DONIAM沿其行經地點，沿線一一尋找及詢問附近住戶均未找到該皮夾，最後返回所居住的民宿詢問，終於在民宿房間內沙發下方發現所遺失之皮夾。

這時的他才鬆了一口氣，展露出笑容頻頻向警方道謝，警方並協助載送DONIAM至潮州火車站搭火車返家。



潮州分局長簡彥匡表示，員警受理民眾遺失物報案，能以同理心積極服務，幫助民眾找回失物作為，不但能讓民眾有安心的感覺，更能為警察建立良好的形象，讓民眾感受到潮州鎮是一個「溫馨、安全、友善」的城市。