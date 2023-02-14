保證國民黨2024提最強人選　朱立倫認：侯友宜就是「最強母雞」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲未正面表態，引起黨內不耐，外傳「起心動念」的鴻海董事長郭台銘今（14）日更與前立法院長王金平會面，預計針對郭台銘是否重返國民黨、及總統選舉等議題進行討論。國民黨主席朱立倫下午受訪時直言，國民黨會提名最強的人選，而侯友宜是最強母雞，在基層深耕為新北市民打拼，國民黨會穩紮穩打，按部就班獲得國人肯定。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

朱立倫今日下午參訪烘培者咖啡萬時旗艦廠，因恰逢情人節也祝福大家情人節快樂，更自爆晚上會好好跟太太度過情人節。

被問到國民黨2024總統大選布局進度，朱立倫強調，國民黨現階段就是共同努力，一步一腳印地腳踏實地，不可以躁進，當然也不會拖，眼前最關鍵就是3月4日的南投立委補選，這仗會很辛苦，因為民進黨傾全黨之力，選後才會跟黨內共同討論2024提名的議題，他保證不會形成大家擔憂的問題，目標就是團結一致。

王金平與郭台銘今終於會面，如何看待？朱立倫回應，要贏2024，單靠國民黨力量不夠，要結合所有非綠陣營力量，非綠的團結努力才能共同下架民進黨，讓台灣更好，讓中華民國更好，大家願意見面都是好事，至於誰跟誰配，社會很多傳言，都不是重點，團結在一起比較重要。