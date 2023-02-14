AI答兩岸「誰統一誰還不知道」　綠委：ChatGPT有其獨到智慧

▲ChatGPT推出Plus盈利版本。（圖／CFP）

記者杜冠霖／台北報導

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，近來在全球快速爆紅，也有中國大陸網友詢問ChatGPT「中國什麼時候統一台灣」，結果得到「誰統一誰還不知道」的回覆，引起中國網友譁然。民進黨立委鄭運鵬14日表示，人工智慧有其獨到的智慧。立委高嘉瑜也指出，對於政治性問題時，AI可能設定避免爭議、兩邊不得罪，但就激怒了很多小粉紅。

鄭運鵬指出，ChatGPT最近很紅，自己也有試著下載過，科技部要做中文化確實有其必要，不論是國際上AI合作或台灣自行開發都有幫助，不要讓他的資訊被片面解讀、尤其是中國，這點有必要，「我會想用看看。」

鄭運鵬表示，人工智慧有其獨到的智慧，但在中國的人工智慧比較少根筋，只能得到官方的回覆，可能有內建發言人在搜尋引擎裡面，只想要看到自己喜歡的答案，百年來都如此「阿Q」、沒有跟著科技進步而進步，是中國統治下的一個悲哀。

立委高嘉瑜也表示，AI回答政治性問題時，可能當初就設定避免爭議，這樣的回答兩邊不得罪，但可能就激怒了很多小粉紅，但站在台灣立場上，對於這樣的答案雖不滿意但也可以接受，AI的回答大家聽聽就好，不用太嚴肅看待。