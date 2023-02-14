郭台銘、王金平終於會面！　朱立倫談2024按兵不動：不要躁進

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘是否參與2024總統大選備受關注。郭台銘今（14）日下午拜會前立法院長王金平，預計針對郭台銘是否重返國民黨、及總統選舉等議題進行討論，對於外界有「郭柯配」的聲音，王金平則是大力駁斥。對此，國民黨主席朱立倫受訪時表示，大家願意見面都是好事，至於誰跟誰配，都不是重點，同時更呼籲要腳踏實地不要躁進。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

朱立倫今日下午參訪烘培者咖啡萬時旗艦廠，因恰逢情人節，他也祝福大家情人節快樂，還說晚上會跟太太好好度過情人節。

至於「郭王會」登場，朱立倫指出，要贏2024，單靠國民黨力量不夠，要結合所有非綠陣營力量，非綠的團結努力才能共同下架民進黨，讓台灣更好，讓中華民國更好，大家願意見面都是好事，至於誰跟誰配，社會很多傳言，都不是重點，團結在一起比較重要。

被問到國民黨2024總統大選提名進度，朱立倫說明，國民黨現階段就是共同努力，一步一腳印地腳踏實地，自己不會躁進，也不會拖，眼前最關鍵就是南投立委補選，這仗會很辛苦，因為民進黨傾全黨之力，選後才會跟黨內共同討論2024提名的議題，他保證不會形成大家擔憂的問題，目標就是團結一致。